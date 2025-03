„Žalgiris“ išvykoje po dramatiškos kovos ir herojiško Sylvaino Francisco pasirodymo 84:80 šiaip ne taip įveikė „Nevėžį“ bei pagriebė 16-ąją iš eilės pergalę vietinėse Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse („Betsafe-LKL“).

Didžiąją dalį rungtynių kontroliavęs „Žalgiris“ dar trečiojo ketvirčio viduryje turėjo solidų dviženklį pranašumą (58:46), tačiau jis ilgai neišsilaikė.

Likus 3 minutėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Amitas Ebo pataikė tritaškį ir persvėrė rezultatą „Nevėžio“ naudai (76:77).

Sylvainas Francisco kitoje atakoje įdūrė itin sunkų, bet gražų ir itin „Žalgiriui“ reikalingą tritaškį (79:77). Po to tritaškį atšokęs bandė įdurti A. Ebo, tačiau jo šūvis buvo netikslus.

Kitoje aikštės pusėje eilinį sykį „Žalgirio“ herojumi tapęs S.Francisco įsūdė dar vieną tritaškį (82:77), kuris, atrodo, galėjo uždaryti rungtynes.

Visgi po to A.Ebo įmetė sudėtingą tritaškį per Edgaro Ulanovo rankas ir likus 13 sekundžių komandas teskyrė 2 taškai (82:80). Vėliau Jonas Zakas prasižengė prieš Arną Butkevičių, kuris pataikė abi baudas (84:80). Per likusį laiką šeimininkai nieko doro nebesusikūrę ir kauniečiai šventė sudėtingą pergalę Kėdainiuose.

„Sudėtingos rungtynės prieš „Nevėžį“, kuris sužaidė labai geras rungtynes. Galvoju, kad didžiąją rungtynių dalį darėme gerus dalykus, (Josepha) Giraradą kontroliavome gerai.

Po to turėjome momentą, kai prametėme metimus, praradome savo koncentraciją, o varžovai spurtavo ir sugrįžo į rungtynes.

Galiausiai lemiamu metu padarėme viską teisingai, kad iškovotume pergalę“, – nė minutės spaudos konferencijoje netrukęs apie rungtynes kalbėjo A.Trinchieri.

Primename, kad Lietuvos grandai artėjančią savaitę Eurolygoje turės dvigubą savaitę Prancūzijoje. Kovo 25 d. „Žalgiris“ svečiuosis Monake, o kovo 27 d. – Vilerbane, kur susigrums prieš ASVEL.

Spaudos konferencija:

Mačo apžvalga: