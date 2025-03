Po pribloškiančio karjeros vakaro NBA – iškalbingi M. Buzelio žodžiai

„Chicago Bulls“ (31/40) išvykoje 146:115 be skrupulų sudaužė Luką Dončičių, LeBroną Jamesą ir „Los Angeles Lakers“ (43/27).

Matas Buzelis per 30 minučių aikštelėje į „Lakers“ krepšį suleido net 31 tašką (7/8 dvit., 5/10 trit., 2/2 baud.) ir sugriebė 2 atšokusius kamuolius. Puolėjas per pirmąją mačo dalį pelnė 10 taškų, o per antrąją net 21 tašką.

Tai – naujas puolime sprogusio lietuvio taškų rekordas NBA. Negana to, lietuvis taip pat pagerino pataikytų tritaškių rekordą (5). Prieš tai viename susitikime puolėjui buvo pavykę susmaigstyti keturis tolimus šūvius.

Gyvenimo mačą sužaidęs lietuvis per šį sezoną turėjo išgyventi daug. Lietuvis debiutinių metų NBA pradžioje turėjo pratintis prie naujo vaidmens: tai žaisti, tai nežaisti, tai turėti kamuolį savo rankose, tai neturėti jo.

M.Buzeliui iš pradžių sunkiai sekėsi išlaikyti stabilumą, o po to JAV žurnalistai kalbėjo apie tai, kad lietuvis atsitrenkė į „naujoko sieną“ („rookie wall“, angl.), kas reiškia, kad po gero starto ir įkvepiančių rungtynių pirmamečio žaidėjo progresas prislopo.

Tiesa, Matui aplinkos garsas nėra svarbus.

„Žmonės gali sakyti viską, ką tik jie nori, – sakė M.Buzelis. – Aš nebuvau atsitrenkęs į „naujoko sieną“. Jaučiu, kad aikštėje įnešu gerą energiją. Buvo tokių rungtynių, kur puolime man nesisekė, bet visiems būna tokių vakarų. Gynyboje aš jaučiuosi ypač gerai.“

Šią savaitę „Bulls“ žaidė ne tik prieš „Lakers“, bet ir prieš „Phoenix Suns“ bei „Sacramento Kings“.

M.Buzeliui teko iššūkis gintis prieš ryškiausias lygos žvaigždes jo pozicijoje – LeBroną Jamesą, Keviną Durantą ir DeMarą DeRozaną.

„Aš vyrukas, kuris mėgsta varžytis. Aš tiesiog žinojau, kad turėsiu išeiti (į aikštę) ir kautis. Tai smagu. Per pastarąsias dienas aš mėgaujuosi savo patirtimi ginantis prieš šiuos vyrukus“, – dėstė M.Buzelis.

„Tu gali žiūrėti vaizdo įrašų kiek nori, bet žaidimas ir buvimas aikštėje yra kitoks žvėris. Prieš Keviną Durantą reikia grumtis ir bandyti apsunkinti jam gyvenimą. Taip pat reikia rodyti savo fiziškumą, o po to kiek įmanoma labiau trukdyti jo bandymams mesti į krepšį“, – pridūrė 20-metis puolėjas.

Kalbėdamas apie stabilumą ir progresą puolime M.Buzelis pritarė, kad naujokams NBA yra sunku... bet.

Bet lietuvis išreiškė tikėjimą ir pasitikėjimą savimi bei savo įdėtu darbu.

„Galvoju, kad per pastaruosius keturis-penkis mėnesius apie krepšinį išmokau daugiau nei per visą savo gyvenimą. Būtis NBA, žaidimas prieš tokius žaidėjus... aš dabar tiesiog kaupiu viską, tobulinu savo įgūdžius – kamuolio varymas, metimas, gynyba. (Gerinu) viską.

Žinau, kad būsiu labai geras žaidėjas. Aš kasdien įdedu labai daug darbo ir myliu šį sportą. Padarysiu viską, kad būčiau geresnis“, – pokalbį su JAV žurnalistais baigė M.Buzelis.

