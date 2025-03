Matas Buzelis šiąnakt surengė fenomenalų šou ir pelnydamas 31 tašką pagerino asmeninį rezultatyvumo rekordą. Pagal per vieną mačą užfiksuotą taškų fiestą 20-erių krepšininkas aplenkė Donatą Motiejūną ir buvo per vieną metimą nuo to, kad pralenktų Arvydą Sabonį.