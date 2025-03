Lietuvos U-16 merginos triumfavo EGBL čempionate

Be abiejų Lietuvos komando finalo ketverto varžybose Latvijos sostinėje dar dalyvavo ir dvi latvių komandos – „BC Riga/Centrs“ ir „Liepaja LSSS“.

Finalo ketvertas vyko grupės varžybų principu, kai visos komandos sužaidė po vieną mačą tarpusavyje, o vėliau pirmas dvi vietas užėmusios ekipos dar sykį sužaidė finale, 3–4 vietas užėmusios komandos tarpusavyje darsyk sužaidė dėl trečiosios vietos.

U-16 rinktinė turnyrą pradėjo pergale 67:50 prieš Rygos krepšininkes, antrajame mače 40:51 nusileido „Deivėms“, bet 55:35 nugalėjo Liepojos komandą.

„Deivės“ pirmąjį mačą varžovėms iš Liepojos pralaimėjo 33:45, po to įveikė U-16 merginas, bet 54:58 nusileido Rygos krepšininkėms.

Taigi po šių rungtynių paaiškėjo, kad finale Rygos ekipa žais su U-16 rinktine, o „Deivės“ dėl bronzos rungtyniaus su Liepojos krepšininkėmis. Abi Lietuvos komandos iškovojo pergales.

„Deivės“ mažajame finale latvėms atsirevanšavo 56:45, o U-16 rinktinė finale rygietes įveikė 57:35.

EGBL čempionėmis tapo: Urtė Gurevičiūtė (Panevėžio SC), Monika Dokšaitė, Eva Kavaliauskaitė (Klaipėdos V. Knašiaus KM), Kintė Kriščiūnaitė (Kauno KA „Žalgiris“), Monika Cimalonskytė (Vilniaus KM / BC „Deivės“), Augustė Pušinskaitė (Klaipėdos KM), Viltė Paleckytė (KA „Žalgiris“ / BC „Deivės“), Karina Strakšytė, Eimantė Stepanavičiūtė, Evelina Lygutaitė (Vilniaus KM), Aušrinė Gaubytė (BC Riga), Gabija Galvanauskaitė (Panevėžio SC / Vilniaus „Kibirkštis“). Treneris – Edvinas Justa.

Į simbolinį finalo ketverto turnyro penketą pateko E. Kavaliauskaitė, rezultatyviausios viso sezono žaidėjos prizas atiteko – U. Gurevičiūtei, viso sezono turnyro MVP pripažinta G. Galvanauskaitė.

„Geras turnyras, labai geros sąlygos, džiaugiuosi, kad su rinktine pavyko iš keturių žaistų rungtynių laimėti tris ir laimėti finalą bei sezono trofėjų. Keturios žaidėjos buvo įvertintos asmeniniais apdovanonimais, geriausia komandos žaidėja buvo pripažinta V. Paleckytė.

Labai noriu pasidžiaugti merginų darbu. Išgirdo, įsigilino į visas detales, visus prašymus ir tikrai pasiekėme labai gerą rezultatą. Per visą sezoną pralaimėjome tik du kartus, progresas po praėjusių metų yra didžiulis. Džiaugiuosi brandžiu, kokybišku merginų žaidimu ir tikrai tikiu, kad EGBL dviejų metų patirtis dar geriau pasirodyti Europos čempionate.

Norėčiau padėkoti ir savo trenerių kolektyvui, kurie savo darbu labai prisidėjo prie merginų kokybiško pasirodymo viso turnyro metu. Dėkoju ir merginų tėveliams, kuriai gausiai suvažiavo į Rygą ir mus palaikė tiek finale, tiek viso čempionato metu. Jautėme tvirtą užnugarį“, – po triumfo finale kalbėjo treneris E. Justa.

EGBL čempionių titulą iškovojusios U-16 komandos pagrindu vasarą bus formuojama ir Lietuvos U-16 rinktinė, kuri varžysis Europos čempionato B divizione, kuris rugpjūčio 20–29 d. vyks Stambule.

„Deivių“ krepšininkės, bronzos laimėtojos: Adrija Masiulionytė, Beata Baužytė, Brigita Čyžiūtė, Ema Skakun, Emilija Dapkunaitė, Gėla Kačinskaitė, Karolina Kardokaitė, Luknė Trofimovaitė, Samanta Rupšytė, Ugnė Viščinytė, Vakarė Griškutė, Adriana Žemaitytė. Treneris – Aurimas Andrušaitis.

„Norėčiau padėkoti savo komandos žaidėjoms už atsidavimą aikštėje! Paskutinis laikotarpis nebuvo lengvas, nes mus vis puolė traumos ir ligos, tad prieš šį finalinį ketvertą nuotaikos nebuvo pačios geriausios, bet labai džiaugiuosi kaip komanda sugebėjo mobilizuotis.

Taip pat dėkoju ištikimiausiems mūsų fanams – merginų tėveliams, kurie šiame finaliniame ketverte mus besąlygiškai palaikė nepaisant to, kaip mums besisektų. Dalyvaujame EGBL turnyre jau trečius metus ir pirmą kartą finaliniame etape iškovojome medalius, dėl to labai džiaugiamės ir manau, kad to nusipelnėme savo sunkiu darbu.

Apibendrinant visą šį EGBL sezoną jį vertinu labai gerai, nes buvo sužaista iš viso 19 gero lygio rungtynių iš kurių pavyko pasiekti 14 pergalių. Turėjome daug įvairiausių emocijų kas mus dar labiau suvienijo ir sustiprino kaip komandą. Taip pat noriu pasidžiaugti už Lietuvos U-16 merginų rinktinę, kuri iškivojo aukso medalius ir palinkėti sėkmės vasarą Europos čempionate“, – sakė „Deivių“ treneris A. Andrušaitis.