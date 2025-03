T. Thurmanas tikisi nutraukti Panevėžio prakeiksmą: „Erzina tai, kad šį sezoną dar jų nenugalėjome“

Paskutinėse savo sužaistose rungtynėse „Betsafe-LKL“ čempionate trečiąją vietą turnyro lentelėje užimantys vilniečiai (14–8) patyrė skaudžią nesėkmę Šiauliuose, be pergalės Jonavoje liko ir dėl vietos pirmajame ketverte kovojantys panevėžiečiai.

Prisimindamas nesėkmingai išvyką į Saulės miestą „Vilkų“ puolėjas Tre‘Shawnas Thurmanas pripažino, kad tai nebuvo pats geriausias jo atstovaujamai komandai vakaras.

„Manau, šiauliečiai turėjo paruošę tikrai gerą žaidimo planą ir jo puikiai laikėsi, o mes, nors ir stengėmės išlikti kartu, bandėme ieškoti komandos draugų, tiesiog turėjome prastą vakarą. Niekaip negalėjome rasti savo ritmo, įsibėgėti. Gynyboje nesusitvarkėme taip, kaip norėjome, nebuvome pakankamai agresyvūs. Jie pataikė viską ir savo arenoje jautėsi patogiai. Bet, kai per sezoną sužaidi apie 60 rungtynių, tokių prastų vakarų kartais pasitaiko. Turime tai užmiršti ir eiti į priekį“, – teigė legionierius iš JAV.

– Spaudos konferencijoje po rungtynių Šiauliuose treneris sakė, kad komanda atrodė psichologiškai pavargusi, jai trūko energijos. Ar sutinki su tokiomis mintimis?

– Treneris visada turi gerų pastebėjimų. Bet, kaip sakiau, tokių vakarų pasitaiko. Manau, kad nepaisant to, kad mums nesisekė, mes elgėmės teisingai – likome kartu, kalbėjomės per pertrauką, kalbėjomės ant suolo, kalbėjoms ir per minutės pertraukėles. Visi bendrai ieškojome sprendimų, bet tada mums mažai kas sekėsi. Po tokių rungtynių svarbiausia, kaip į tai sureaguosi. Yra svarbu, kad išlikome vieningi net tada, kai viskas klojosi ne taip.

– Pastaruoju metu susiduriate su daugybe traumų – prieš „Šiaulius“ trūko net penkių žaidėjų. Kiek sudėtingas šis laikotarpis komandai?

– Labai sudėtingas. Nemanau, kad daug komandų susiduria su tokiais iššūkiais, kai vienu metu yra iškritę tiek daug žaidėjų. Tai sunkus etapas, bet darome, ką galime – stengiamės dirbti treniruotėse, ieškome, kaip tobulėti ir pritaikyti tai rungtynėse net neturėdami tam tinkamų sąlygų. Laikomės kartu, bendraujame, pasitikime vieni kitais, pasitikime treneriais, o jie pasitiki mumis. Daugiau nieko negalime padaryti. Žinoma, paskutiniame mače nepasiekėme norimo rezultato, bet viskas priklauso nuo to, kaip kovosi, kai viskas eina ne taip. Būtų puiku kuo greičiau susigrąžinti traumuotus žaidėjus. Labai to laukiame.

– Šis laikotarpis yra iššūkis ne tik visai komandai bendrai, bet, be abejo, ir kiekvienam žaidėjui atskirai. Kiek jis sunkus tau asmeniškai?

– Esu toks pat kaip visi. Akivaizdu, kad sezono metu mes norime nuolat gerinti savo žaidimą, bet visa tai prasideda treniruotėse. O mums dabar buvo sunku tai daryti – negalime jų metu žaisti penki prieš penkis, imituoti rungtynėse pasitaikančius momentus, situacijas ir jas taisyti bei gerinti. Pusantro mėnesio to labai trūksta. Aš pats praleidau kelias rungtynes dėl nedidelių traumų, negalėjau žaisti pilna jėga, nes sunkiau sugrįžti į rungtynių ritmą ir formą, kai vis dar negalime pilnavertiškai treniruotis. Sunku, tačiau negalime skųstis, turime kantriai dirbti ir stengtis tobulėti net esant tokiai situacijai su traumomis.

– Dalis krepšinio mėgėjai svarsto, kad pasibaigus varžyboms Europos taurėse komandų legionieriai praranda motyvaciją, kai lieka tik šalies čempionato rungtynės. Kaip atsakytum į tokias mintis?

– Negaliu kalbėti už visus, galiu atsakyti tik už save. O mano atsakymas paprastas – visiškai su tuo nesutinku. Aš čia esu tam, kad laimėčiau kiekvienas rungtynes. Man rūpi kiekvienas mačas. Nuo pat atvykimo čia rūpinuosi tik pergalėmis. Manau, kad galime laimėti prieš bet kurią komandą. Turime tinkamą sudėtį, tinkamą trenerių štabą, turime viską, ko reikia pergalėms. Esu kovingas žaidėjas ir ateinu čia laimėti. Žinoma, būna ir prastesnių rungtynių, kuriose ne viskas sekasi taip, kaip norėčiau, bet kiekvieno sezono tikslas, kur bežaisčiau, man visada buvo titulas. Lietuvos čempionatas yra labai stiprus, žinau, kad iškovoti titulą yra nepaprastai sunku, nes čia žaidžia daug gerų, aukšto lygio komandų. Tačiau tai yra įmanoma. Todėl, kol turime galimybę kažką pasiekti, to ir sieksime, o aš dėl šio tikslo atiduosiu visas jėgas.

– Sekmadienį „Wolves Twinsbet“ susitiks su „7bet-Lietkabeliu“. Kokio mačo tikiesi?

– Manau, tai bus labai taktiškos, aukšto krepšinio IQ ir gero lygio rungtynės. Mes dar nei karto šį sezoną nesame jų įveikę, todėl turime papildomos motyvacijos. Aišku, kiekvienoms rungtynėms turime motyvacijos, bet ši komanda šiuo metu turi mūsų durų „raktą“. Privalome būti sau sąžiningi – jei norime pergalės, privalome perlipti per save, atiduodi kažką papildomo. Žaisime prieš tikrai ypač gerą komandą, tad turime surasti būdą, kaip juos pagaliau įveikti.

– Kaip ir sakei, „Wolves Twinsbet“ pralaimėjo visas šio sezono tarpusavio dvikovas. Kas daro panevėžiečius tokiais neparankiais varžovais?

– Jie tiesiog būna ypač nusiteikę ir pasiruošę. Jų žaidėjai yra labai protingi, gerai organizuoti, žaidžia su daug derinių. Šioje akistatoje privalai žaisti protingai, turi kiekvienoje atakoje įgyvendinti trenerių paruoštą žaidimo planą. Negali suklysti tris ar keturis kartus iš eilės, nes tai gali iškart virsti 10–12 taškų skirtumu. Žaisime prieš gudrią, stiprią, fizišką ir gerai treniruojamą komandą jų aikštėje. Laukia labai sudėtingas iššūkis. Daugelį mūsų komandoje labai erzina tai, kad šį sezoną dar nė karto jų nenugalėjome, todėl sekmadienį stengsimės atiduoti viską.

– Kokie bus pagrindiniai raktai į pergalę sekmadienį?

– Turime tiesiog analizuoti vaizdo įrašus. Jie per visus tris mūsų pralaimėtus mačus nieko iš esmės nekeitė. Turime ir toliau ieškoti, kur galime patys pasitempti ir, žinoma, kuo mažiau klysti gynyboje. Jie labai gerai išnaudoja varžovų klaidas.

Rungtynės tarp „Wolves Twinsbet“ ir „7bet-Lietkabelio“ Panevėžyje bus žaidžiamos sekmadienį, kovo 30 d.