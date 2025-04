NKL žaidėjo traukiami VDU studentai – dešimtą kartą iš eilės LSKL čempionai

Šįkart Arūno Juknevičiaus auklėtiniai LSKL didžiajame finale rezultatu 108:86 (21:24, 29:14, 29:22, 29:26) įveikė istorinį lygos finalą žaidusią Vilniaus universiteto (VU) komandą.

Vilniečiai pusantro kėlinio kaip reikiant kibo daugkartiniams Lietuvos ir Europos čempionams į atlapus ir net pirmavo – 24:21, 30:29, tačiau prieš didžiąją pertrauką VDU sužaidė sėkmingą atkarpą 20:9 ir gerokai atitrūko – 50:38.

Trečiojo kėlinio viduryje komandas skyrė 28 taškai – 73:44 ir jau buvo aišku, kad VDU eilinio savo trofėjaus iš rankų nebepaleis.

Finalo naudingiausiu žaidėju (MVP) išrinktas ir apdovanotas VDU krepšininkas Gabrielius Čelka, kuris per 20 minučių pelnė 12 taškų (6/7 dvit., 8 atk. kam., 4 rez. perd., 3 oeruntu kamuoliai) ir surinko 25 naudingumo balus.

Titas Januševičius prie VDU pergalės prisidėjo 19 taškų, Vitalijus Kozys – 17 (8 atk. kam.) , Modestas Babraitis – 13, Augustinas Mikštas (8 atk. kam.) ir Grantas Vasiliauskas – po 11 tšk., Kajus Leliukas – 10 tšk.

VU gretose lyderystę demonstravo Nojus Kulieša, surinkęs 20 taškų (6 atk. kam., 7 rez. perd.), Vincentas Adomaitis pelnė 15 taškų (9 atk. kam.), Dovydas Rimkus pridėjo 10 taškų.

„Džiugu, kas apgynėme čempionų titulus. Gražūs skaičiai – 10 kartą iš eilės ir 20 kartą per visą lygos gyvavimo istoriją. Taigi, ši pergalė savotiškai jubiliejinė ir nuo to džiaugsmas tik didesnis. Be to, laimėtas istorinis finalas, kadangi Vilniaus universitetas pirmą kartą per visą lygos gyvavimą pateko į finalą. Pagarba ir sveikinimai vilniečiams, jie išties gražiai kovėsi ir per pirmus du kėlinius metė mums rimtą iššūkį. Vilniečiai degė noru ir kovingumu, tai pagirtina. Reikia pripažinti, kad mūsų žaidėjų meistriškumas mums lėmė pergalę“, – kalbėjo VDU treneris Arūnas Juknevičius, kuris iškart po pergalės žaidėjų 10 kartų buvo mėtomas į orą.

„Stovėti už linijos ir vadovauti komandai saugiau, nei būti ore“, – šyptelėjo čempionų treneris.

Vilniaus universiteto strategas Rimantas Kaminskas iškart po finalinių rungtynių sakė: „Atidsavėme visas jėgas ir padarėme viską, ką galime. Savo žaidėjams jokių priekaištų neturiu. Visi vyrukai – šaunuoliai. Jie perrašė Vilniaus universiteto istoriją ir jais didžiuojuosi. Nors ir finale pralaimėjome, tačiau yra ką švęsti ir kuo džiaugtis“, – sakė VU treneris.

LSKL bronza – klaipėdiečių rankose

LSKL 2024–2025 metų sezono bronziniais prizininkais tapo Klaipėdos universiteto (KU) krepšininkai.

Mindaugo Stašio auklėtiniai „Švyturio“ arenoje 13 taškų skirtumu – 91:78 (23:19, 24:18, 28:23, 16:18) palaužė praėjusio sezono vicečempionus Kauno technologijos universiteto (KTU) studentus.

Klaipėdiečiai bronzos medalius iškovojo antrus metus paeiliui, o prieš tai dukart iš eilės buvo pasipuošę ir sidabro medaliais.

KU krepšininkai jau antrojo kėlinio viduryje susikrovė 15 taškų persvarą – 37:23 ir iki dvikovos pabaigos nebeprisileido kauniečių arčiau 9 taškų.

Klaipėdos ekipą į pergalę vedė 17 taškų pelnęs Justas Žiubrys, 16 pridėjo Rytis Šakaitis, 15 – Gabrielius Mažeika, 10 – Aringas Brazauskas.

KTU ekipą bandė traukti 23 taškus surinkęs Gytis Litvaitis (9/13 dvit., 5/8 baudos, 14 atk. kam. 2 rez. perd., 29 naud. balai). Ainaras Budginas surinko 11 taškų, Augustas Gaivenis – 10 tšk., Justas Juozaitis ir Mantvydas Kalinauskas – po 9 tšk.

Klaipėdiečiai laimėjo kovą po krepšiais dėl atšokusių kamuolių – 45:37 ir beveik dvigubai rečiau klydo – 8 ir 15 klaidų.

„Kiekvienais metais iškovoti medalius yra skirtingai malonus jausmas. Labai džiaugiuosi dėl kolektyvo. Visada smagu čempionatą baigti pergale, o kai dar žaidi tarp tokio gražaus būrio sirgalių, pralaimėti tiesiog negali. Sirgaliai – mūsų įkvėpimas ir papildoma jėga. Juk mes jau antrus metus iš eilės Klaipėdoje ner pralaimime nė vienerių LSKL rungtynių“, – akcentavo KU treneris Mindaugas Stašys.

Dar jis pridūrė: „Buvome pajėgūs žaisti ir finale, tačiau taip jau susiklostė, kad pusfinalyje Kaune dideliu skirtumu nusileidome VDU ekipai (85:136), tad nors ir atsakomose rungtynėse laimėjome (103:89), tačiau skirtumo nepakako. Tuo krepšinis ir įdomus, kad čia būna visko.“

M. Stašys teigė, kad prieš mažąjį finalą savo komandai pasakė: „Ženkite į aikštę ir kaukitės taip kaip mokate ir galite. Įrodykite savo vertę ir galią. Mėgaukitės krepšiniu. Esu laimingas, kad mano žaidėjai padeda kurti Klaipėdos universiteto istoriją.“

KTU treneris Lukas Šimkus sakė, kad klaipėdiečiai neleido pasinaudoti jo krepšininkų stiprybe – tolimais metimais.

„Klaipėdiečių sudėtis – gera. Prastai pataikėme iš tolį, pralaimėjome kovą po krepšiais ir po klaidų klaipėdiečiai mus stipriai baudė. Maksimaliai bandėme klaipėdiečiams kvėpuoti į nugarą, tačiau nepavyko sužaisti tokios atkarpos, kad galėtume išlyginti ar perlaužti rungtynių eigą savo naudai“, – sakė KTU treneris.

Nugalėtojus ir prizininkus apdovanojo Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Mindaugas Balčiūnas, LKF generalinis sekretorius Dominykas Domarkas, Lietuvos studentų sporto asociacijos (LSSA) prezidentė Indrė Čelkienė ir LSKL prezidentas Rimantas Cibauskas.