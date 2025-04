Legendinio snaiperio traukiama „Warriors“ išvykoje 134:125 (45:32, 29:34, 29:37, 31:22) pranoko „Grizzlies“ vyrus.

„Kariai“ šiame susitikime neleido T.Iisalo pagriebti pirmosios pergalės prie NBA komandos vairo. Suomiui tai trečias pralaimėjimas iš eilės, kuomet jis vadovauja Memfio ekipai.

„Warrios“ į priekį tempė ir varžovus į neviltį varė 37-erių Stephenas Curry. Geriausias NBA snaiperis per 37 minutes aikštėje į varžovų krepšį suleido 52 taškus (4/11 dvit., 12/20 trit., 8/8 baud.) atkovojo 10 kamuolių, išskirstė 8 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 5 kamuolius.

Prieš tai S.Curry šį sezoną mače prieš „Orlando Magic“ buvo pelnęs 56 taškus, kur taip pat suleido net 12 tolimų šūvių, kas yra šio sezono rekordas.

Visos rungtynės tarp „Warriors“ ir „Grizzlies“ buvo itin permainingos. Pirmajame kėlinyje „Kariai“ susikrovė dviženklį pranašumą (45:32), tačiau jau trečiojo kėlinio pabaigoje „Grizzlies“ išlygino mačo rezultatą, o lemiamo kėlinio metu ne sykį „Warriors“ buvo leidę trumpam varžovams išsiveržti į priekį.

Visgi likus 3 minutėms iki kėlinio pabaigos tritaškį įdūrė S.Curry, o po to keturis baudų metimus sumetė Jimmy Butleris, kas lėmė, kad likus 2 minutėms iki mačo pabaigos „Warriors“ susigrąžino trapų pranašumą (125:122).

Vėliau Scottie Pippenas jaunesnysis prametė tritaškį, o tiksliu dvitaškiu ir tolimu šūviu atsakė Brandinas Bodziemski ir Mosesas Moody, kurie galutinai uždarė rungtynių nugalėtojo klausimą (134:125).

„Grizzlies“ neužteko galingo Ja Moranto pasirodymo. Memfio ekipos žvaigždė per 33 minutes aikštėje surengė 36 taškų (9/14 dvit., 5/8 trit., 3/3 baud.), 6 rezultatyvių perdavimu ir 3 atkovotų kamuolių pasirodymą.

Po šios pergalės „Warriors“ Vakarų konferencijoje pakilo į 4 vietą, o „Grizzlies“ nusmuko į 5-ąją.

„Grizzlies“: Ja Moranas 36 (6 rez. perd., 3 atk. kam., 6 klaid.), Jarenas Jacksonas 22 (5/11 dvit., 2/9 trit., 6/6 baud., 7 atk. kam.), Desmondas Bane‘as 19 (2/5 dvit., 4/10 trit., 3/3 baud., 4 atk. kam., 5 rez. perd.), Santi Aldama 18 (2/5 dvit., 4/6 trit., 2/3 baud., 6 atk. kam.), Zachas Edey 10 (4/6 dvit., 2/3 baud., 16 atk. kam.).

„Warriors“: Stephenas Curry 52 (4/11 dvit., 12/20 trit., 8/8 baud., 10 atk. kam., 8 rez. perd., 5 per. kam.), Jimmy Butleris 27 (6/9 dvit., 1/2 trit., 12/12 baud., 6 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Draymondas Greenas 13 (3/5 dvit., 1/7 trit., 4/4 baud., 12 rez. perd., 10 atk. kam., 2 per. kam., 3 klaid.), Mosesas Moody 10 (2/3 dvit., 2/5 trit., 4 atk. kam.).

Mačo apžvalga:

Kiti rezultatai:

„Orlando Magic“ 116:105 „San Antonio Spurs“,

„Portland Trail Blazers“ 127:113 „Atlanta Hawks“,

„Philadelphia 76ers“ 91:105 „New York Knicks“,

„Phoenix Suns“ 123:133 „Milwaukee Bucks“.