Kertinį progreso momentą atskleidęs A. Smailagičius bedė pirštu į italą: „Tada pradėjome galvoti it vienas“

„Žalgiris“ (15/18) 70:66 sėkmingai užbaigė Eurolygos sezoną Nemuno saloje, teigiamai atsisveikino su savo komandos aistruoliais ir uždarė Belgrado „Partizan“ (16/17) viltis patekti į turnyro įkrintamąsias.

Trejus metus „Partizan“ atstovavęs A.Smailagičius savo buvusią komandą baudė itin sėkmingai.

24-erių puolėjas per 22,5 minutės aikštėje pelnė 14 taškų (4/5 dvit., 1/1 trit., 3/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, 3 kartus suklydo ir sukaupė 16 naudingumo balų.

Tiesa, serbas teigė, kad po pergalės jis jautė skirtingas emocijas.

„Jausmai dvejopi... aš esu „Partizan“ aistruolis, tad jei ir pralaimėtume, man nebūtų blogų jausmų (šypsosi – red.). Mums Eurolygoje liko vos vienerios rungtynės, tad po to mes kreipsime dėmesį į LKL“, – teigė A.Smailagičius.

Nuo sausio mėnesio A.Smailagičius 6 iš 15 Eurolygos rungtynių pelnė dviženklį taškų skaičių ir vos sykį žaidė mažiau nei 12 minučių.

Puolėjas atskleidė, kad būtent tuo metu jis su Andrea Trinchieri pagaliau suprato vienas kitą.

„Nuo sausio mėnesio pradėjau žaisti geriau ir geriau. Kėliau savo sportinę formą. Galvoju, kad treneris tiesiog suprato, kaip jis turėtų su manimi dirbti. Mes pradėjome dirbti ta pačia kryptimi, tad tiesiog tapome komanda bei tada pradėjome galvoti it vienas“, – tikino 24-erių serbas.

– Rungtynių pabaigoje įmetėte metimą, galutinai uždariusį šansus „Partizan“ kovoti dėl pergalės. Ką galėtumėte papasakoti apie rungtynių pabaigą?

– Mes to neplanavome, tačiau po krepšiu turėjau mažesnį už save varžovą, tad Iggy man metė kamuolį, kurį aš pagavau. Nesakyčiau, kad mano metimas uždarė rungtynes. Turiu šeimą namuose, nekalbėkite taip (šypsosi – red.).

– Ar spėjote pabendrauti su buvusiais komandos draugais?

– Buvo tik Balša Koprivica, kuris juokėsi, mėgavosi laiku. Mes pernelyg apie rungtynes nešnekėjome.

– Ar reikėjo papildomos motyvacijos, žinant tai, kad nepatekote į Eurolygos įkrintamąsias?

– Manęs motyvuoti nereikėjo. Aš šių rungtynių laukiau visus metus.

– Kaip galėtumėte apibendrinti Eurolygos sezoną?

– Galvoju, kad sezoną pradėjome gerai, bet po to kažkas nutiko... pradėjome nebelaimėti, pralaimėjome daug rungtynių, kurios baigėsi per vieną metimą, darėme daug dalykų be koncentracijos. Tai mums kainavo vietą dešimtuke.