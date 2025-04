Baltijos lygos sezono kulminacija Latvijoje: trys Lietuvos klubai prieš „TTT Riga“

Reguliariajame sezone visas 14 rungtynių laimėjusi „Kibirkštis“ šeštadienį 15 val. pusfinalyje susitiks su čempionių titulą ginančiomis, bet reguliariajame sezone tik 8 kartus laimėjusiomis, „TTT Riga“ krepšininkėmis, o 18 val. į kovą stos „Neptūnas-Amberton“ (12–2) ir LCC Tarptautinis universitetas (9–5).

Sekmadienį nuo 12.30 val. bus žaidžiamos rungtynės dėl 3 vietos, o 15.30 val. prasidės didysis finalas.

Pasikeitusios komandos

„Kibirkštis“ reguliariajame sezone „TTT Riga“ krepšininkes abu kartus įveikė gana tvirtai. Spalio 20 d. namie buvo laimėta 80:65, o kovo 15 d. Rygoje – 87:67. Stipriausia Latvijos ekipa per šiuos mačus atrodė visiškai skirtingai. Vilniuje komandą tempė viena amerikietė Mia Loyd (32 taškai). Per antrąją dvikovą ji buvo pristabdyta, bet estafetę perėmė ekipą sezono metu papildžiusios kita amerikietė Dominique Wilson (16 taškų) ir austrė Sarah Sagerer (15). Be to, „TTT Riga“ dar susigrąžino kylančią Latvijos krepšinio žvaigždę Vanesą Jasą.

„Mums šis sezonas buvo skirtas atsinaujinimui, komandos jaunimas įgijo daug svarbios patirties. Nepaisant pasitaikiusių sunkumų, mūsų komanda įrodė, kad yra konkurencinga ir stovi ant gerų bėgių ateičiai. Jauna ekipa turėjo gerų krepšinio akimirkų, bet buvo ir pamokų, kuriose pasireikšdavo patirties trūkumas, – sakė „TTT Riga“ vyriausiasis treneris Martinas Zibartas. – Finalo ketverte mūsų laukia didelis iššūkis – pusfinalyje susitiksime su iki šiol nenugalėta turnyro favorite „Kibirkštimi“. Nesame favoritės, bet turime gerą progą įrodyti, kad mes augame.“

Vilniečių vyriausiasis treneris Egidijus Ženevičius negalėjo nesutikti su teiginiu, kad jo auklėtinėms priklauso favoričių statusas, net tą tiesiog rodo viso sezono rezultatai. Nepaisant to, krepšinio specialistas atsargiai kalbėjo apie laukiančias dvikovas.

„Visos keturios komandos Finalo ketverte dalyvauja dėl to paties tikslo – laimėti. Mes irgi turime tik vieną tikslą, tam maksimaliai rengiamės. – kalbėjo „Kibirkšties“ strategas. – Rygos komanda sezono metu stiprinosi, keitėsi, žais namie, viską lems vienerios rungtynės, tad bus slidus reikalas. Tikiuosi, kad parodysime savo lygį, ruošiantis atliktą darbą, ir viskas bus gerai. Bet tokiose rungtynėse gali visko nutikti. Finalo ketvertuose visos komandos kimba į atlapus varžovėms, o „TTT Riga“ bus atėjusi iš žemesnės vietos, tad jos neslėgs įtampa.“

Prieš metus pusfinalyje vilnietės nusileido latvėms, bet, anot E. Ženevičiaus, tai jau yra pamiršta istorija.

„Ten buvo kitokios komandos, kitokia situacija. Neišeina tuometinės Rygos komandos lyginti su dabartine ir bandyti taip motyvuoti savo žaidėjas. Mes taip pat esame ženkliai pasikeitę, – dėstė treneris. – Svarbiausia bus laikytis žaidimo plano, tikiuosi, kad visos žaidėjos bus sveikos, nes mus vis lygi tai ligos, tai smulkios traumos. Varžoves žinome, savo užduotis žinome, tad reikės laikytis plano, ir tiek.“

Lemtingi ketvirti kėliniai

Dviejų Klaipėdos komandų susidūrimas jau tampa krepšinio pasaulyje laukiamu reiškiniu. Prieš metus „BioSil-WBBL“ pusfinalyje LCC Tarptautinis universitetas pranoko principines varžoves 62:52, bet šį sezoną visas 4 tarpusavio rungtynes laimėjo „Neptūnas-Amberton“ (58:50 ir 75:69 – Baltijos lygoje, 67:58 – tik Lietuvos lygos įskaitos rungtynėse ir 90:70 – Karalienės taurės turnyro pusfinalyje).

„Mūsų sezoną galima dalinti į 2 dalis. Kol žaidėme „FIBA Europos taurėje“ buvo daug kelionių, visa tai kainavo daug fizinių jėgų. Vietiniame fronte pergales rinkome, bet reikėdavo dėl jų pavargti. Buvo ne vienerios ir ne dvejos rungtynės, kurios galėjo baigtis ir mūsų pralaimėjimais, – sakė „Neptūno-Amberton“ vyriausiasis treneris Martynas Airošius. – Pasibaigus kovoms Europoje, galėjome daugiau laiko skirti treniruotėms ir gerinti žaidimą. Tas pasijautė.“

Derbyje visos pergalės buvo iškovotos aršioje kovoje, tik paskutinės rungtynės laimėtos didesniu skirtumu.

„Iš tų 4 rungtynių užtikrinčiau laimėjome tik Karalienės taurėje, bet irgi tik antrą rungtynių pusę. Pirma buvo lygesnė, – prisiminė M. Airošius. – Dar ir pirmas rungtynes kontroliavome, o antrose ir trečiose vienu metu buvome minuse. Gal ir banaliai nuskambės, bet tie 4–0 tarpusavio rungtynėse nieko nereiškia.“

Abi komandos viena kitą puikiai pažįsta, tad ir užduotys prieš dar vieną dvikovą yra gana aiškios.

„Nelendant giliai į detales, svarbiausia yra stabdyti jų greitą žaidimą, – sakė „Neptūno-Amberton“ strategas. – LCC Tarptautinio universiteto komanda yra viena greičiausių lygoje, baudžia už klaidas. Taip pat reikia kiek įmanoma sumažinti jų antras galimybes. Ir tritaškiai. Jų latvės gynėjos yra vienos pavojingiausių, jei ne pačios pavojingiausios, šiame elemente.“

LCC Tarptautinio universiteto ekipos vyriausiasis treneris Vilius Stanišauskas teigė, kad jo ekipa pusfinaliui tikslingai pradėjo rengtis tik ketvirtadienį, nes antradienį dar žaidė Lietuvos lygos rungtynes.

„Finalo ketverte būsime jauniausia komanda su mažiausiu biudžetu, nesame favoritės, bet tokio formato turnyruose būna visko, – sakė treneris. – Varžovių komanda mums gerai pažįstama, o iki šiol nelaimėjome, nes vis pralaimėdavome ketvirtus kėlinius. Turime mažesnę rotaciją, rungtynių pabaigose pritrūkstame energijos, jėgų, o tada žaidėjos priima prastesnius sprendimus tiek gynyboje, tiek puolime. Bet ta pati rotacija lemia, kad žaidėjos įgyja vis daugiau patirties, siekiame paskutinėmis minutėmis susitelkti, tikiu, kad sezono pabaigoje atrasime jėgų 4 kėliniuose ir bus geriau.“

Krepšinio specialistas pažymėjo, kad šį sezoną jo komandai sunkiai sekėsi stabdyti varžovių lyderes – ypač vidurio puolėją Eglę Šventoraitę.

„Kaip visada, žinai ką jos žaidžia, kaip prieš mus žaidžia. Reikia gynyboje sustabdyti jų lyderes, kas mums šiemet sunkiai sekėsi. Bet tikiu, kad ateis ta diena, kai pavyks“, – vylėsi V. Stanišauskas.

Abiejų Klaipėdos komandų treneriai nedvejojo, kad kitoje pusfinalio poroje favoritės etiketė priklauso puikų sezoną žaidžiančiai „Kibirkščiai“.

„Vilniaus komanda yra ženkliai stipresnė, o „TTT Riga“ tikslas turėtų būti pasiekti 4 kėlinį apylygiu rezultatu. Tuomet galėtų bandyti kabintis į pergalę, – teigė M. Airošius. – Jei paleis „Kibirkštį“ anksčiau į priekį, bus labai sunku grįžti.“

„Vilnietės žaidžia labai gerą krepšinį, ne veltui neturi nė vieno pralaimėjimo, – pritarė V. Stanišauskas. – Vis dėlto „TTT Riga“ po Naujų metų sustiprino sudėtį, žais namie, o tokio formato finalo ketvertuose negali atmesti staigmenos tikimybės.“

Pirmasis titulas – panevėžietėms

„BioSil-WBBL“ šis savaitgalis bus jau antras iš eilės, kai Latvijoje vyksta finalo ketvertai. Prieš savaitę Daugpilyje vykusiose lemiamose B diviziono varžybose triumfavo „Panevežys“, pratęsimo pareikalavusiame finale 88:78 palaužęs Kauno „Aistes-LSMU“.

Mažajame finale Daugpilio universiteto ekipa pranoko „TTT Riga Junioers“ 81:77.