M. Balčiūnas nebenori atsigręžti į T. Pačėso pasisakymus: „Konfliktas jau yra praeitis, o situacija buvo gerai suvaldyta“

Anot M. Balčiūno, po audringų rinkimų pirmiausia reikėjo suvaldyti tiek viešąją, tiek vidinę LKF organizacijos koordinaciją, tai įpareigojo padaryti ir rinkimų metu išreikštas bendruomenės pasitikėjimas. Tada reikėjo pasiraitoti rankoves ir imtis organizacijos biudžeto suvaldymo bei pradėti bendruomenei pažadėtus darbus:

Strategija, kuri buvo pristatyta rinkimų metu, pilna apimtimi įsibėgėja. Skaičiai šiai dienai rodo, kad Lietuvos krepšinis yra geriausioje organizacinėje, finansinėje ir socialinėje formoje per visą nepriklausomybės laikotarpį.

Pirmiausia įvyko rinktinių administravimo ir valdymo pertvarkymas. Kaip ir buvo žadėta, atsirado rinktinių programų vadovai, kas yra tikrai labai veiksmingas ir pasiteisinęs sprendimas. Tiek Linas Kleiza, tiek Marius Tamolis administruoja svarbiausias mūsų programas – vyrų ir moterų rinktines, kurios abi pateko į Europos čempionatus. Sakyčiau „persikrauna“ bendra rinktinių vadybos filosofija. To nebuvo pastaruosius dešimt metų. Minimalus siekis įvykdytas.

Į Lietuvą ateina didžiausi tarptautiniai krepšinio renginiai. Pirma, kasmetinis jaunimo Europos čempionatas, 2027 metų Europos moterų krepšinio čempionatas ir esame arti 2029 metų Europos vyrų krepšinio čempionato grupės.

Labai džiaugiuosi lygų progresu – šiai dienai visos lygos yra transliuojamos televizijose, biudžetai šiame sezone ūgtelėjo 10 – 30 %. Tai yra tikrai didelis ir pozityvus vadybos pasiekimas.

Kalbant apie teisėjus, pirmą kartą istorijoje Lietuva turi 12 tarptautinės FIBA kategorijos teisėjų. Iš jų tris – Eurolygoje. Manau, kad naujų tarptautinių teisėjų galime artimiausiu metu tikėtis ir daugiau.

Į trenerių mokymą aktyviai įsijungė „USA Basketball“ organizacija ir jos pagrindinis metodininkas Donas Showalteris, kuris ką tik svečiavosi Lietuvoje, skaitė paskaitas, vedė mokymus ir vėl neužilgo grįš. Yra parengta ir pristatyta nauja jaunimo rinktinių trenerių skyrimo tvarka. Parengtas sporto centrų trenerių apmokėjimo tvarkos korekcijų reglamentas. Konkrečiai skirtas trenerių darbo atlygio gerinimui.

Auga 3×3 krepšinis, pirmą kartą Lietuvoje įvyks 3×3 klubinis čempionatas ir tai bus didžiulė žaidėjų ugdymo platforma. Į 3×3 veiklas įtrauktas moksleivių krepšinis.

Po aštuonerių metų pertraukos pasaulinėje studentų Universiadoje startuos ir vaikinų, ir merginų studentų rinktinės.

Atsidaro vis naujos arenos, kas labai džiugina. Neseniai atidarytas naujas Trakų sporto centras, Lazdijų sporto centras, šiemet atsidarys Plungės, labai tikimės ir Gargždų salės, labai sparčiai juda Biržai. Turbūt drąsiai galiu sakyti, kad tokios geros krepšinio infrastruktūros Lietuvoje dar nebuvo. Mes džiaugiamės, aišku, ir pagrindinių arenų būkle, bet periferija labai sparčiai pildosi naujomis salėmis, kas svarbu bendrai krepšinio plėtrai.

Didelis džiaugsmas yra ir moterų krepšinis. Puikus „Kibirkšties“ progresas, jos tapo Baltijos lygos čempionėmis, lygoje iš keturių pirmųjų komandų trys yra Lietuvos. Gimsta labai įdomus regioninis moterų krepšinio centras – LCC komanda. Su Klaipėdos ir kitų regiono savivaldybių įsijungimu tai bus puikus moterų krepšinio vystymo pavyzdys.

Visa tai rodo, kad Lietuvos krepšinis auga ir stiprėja. Tą rodo ir finansai. Ką tik buvo įvykdytas ir Vykdomajame komitete pristatytas LKF auditas. 2024 m. LKF biudžetas buvo virš 5,5 mln. eurų. Pelnas nėra mūsų tikslas ir tokio spartaus augimo kontekste 2 proc. deficitas atrodo visiškai normalus, radome, kaip jį amortizuoti, kai kurias išlaidas perkeliant į šiuos metus. Biudžetas subalansuotas ir suvaldytas. Kasmet augame po pusę milijono eurų, o pinigai skiriami krepšinio sistemos stiprinimui, aišku, pagrindinių rinktinių finansavimui. Tai yra didžiausias LKF organizacijos biudžetas istorijoje.

Socialinė visos krepšinio bendruomenės įtrauktis yra irgi beprecedentė. Šiai dienai vykdome 7 nacionalinės apimties projektus, o iki vasaros paleisime dar 3. Projektai vykdomi nuo Skuodo iki Visagino, nuo Varėnos iki Kupiškio. Matau pačios bendruomenės įsitraukimą. Projektai yra kelių krypčių. Pagrindinis, aišku, sportinis, tada – krepšinio populiarinimo, socialinio reikšmingumo kėlimo. Niekad krepšinio bendruomenė regionuose nebuvo tokia sutelkta kaip šiandien. Kaip iliustraciją pateiksiu D. Showalterio seminarą Panevėžyje.

Apie viešojoje erdvėje aprašytą T. Pačėso ir J. Valančiūno situaciją:

Tomas Pačėsas tikrai yra spalvinga asmenybė. Ypatingų išskirtinių krepšinio talento savybių neturėjęs Tomas tapo olimpiniu prizininku ir dominavo Lenkijos krepšinyje daugiau nei dešimtmetį. Yra vienas iš kelių Lietuvos trenerių, pasiekusių Eurolygos atkrintamąsias. Tai įvyko dėl labai tvirto Tomo charakterio, aukštų standartų sau ir savo aplinkai. Jis niekada neina būti tik paprastu dalyviu, jis eina laimėti. Jo būdas labai tinka krepšiniui, iš kitos pusės dėl to kartais aplink jį nutinka tam tikrų aštrių dalykų, pasisakymų.

Šis konfliktas, įsižiebęs viešoje erdvėje, nutiko visų pirma tik dėl to, kad Tomas nori, jog Lietuvos rinktinė grįžtu į tą lygį, kur mes visi norime. Žinau Tomo nuostatas, žinau jo būdą ir žinau, kad viskas, kas nutiko, buvo dėl to, kad jis kelia aukštus standartus, galbūt ne visada tinkamai tai pateikdamas. Esu tikras, kad to paties siekia ir Jonas Valančiūnas.

Manau, kad konfliktas jau yra praeitis, o situacija buvo gerai suvaldyta rinktinės vadovo L. Kleizos.

Leiskime dabar visiems užbaigti sezonus. Žinau, kad treneriai labai kruopščiai yra suplanavę pasirengimą ir jį greitai pristatysime. Tikiu, kad tokios situacijos kyla ne dėl blogų ketinimų, o dėl noro, kad visi suprastų, ko atvyksta į rinktinę ir kokią ambiciją keliame sportiniam rezultatui.

Apie ateinančio pusmečio darbus:

Lietuvos vyrų rinktinė niekad savo štabe neturėjo tiek krepšinyje pasiekusių žmonių. Turime olimpinį čempioną, turime olimpinį prizininką, turime vieną geriausių buvusių Europos žaidėjų, Liną Kleizą, turime puikius analitikos žmones, labai stiprų medicininį personalą. Mūsų tikslas dabar yra realizuoti visą aplink rinktinę esantį potencialą, užtikrinti idealias sąlygas pasirengimui. Tai yra strateginis tikslas, kuriuo gyvensime artimiausiu metu.

Dabar visas dėmesys eina į sportinius pasiekimus, rinktinių rezultatus. Artėja vasarą, kuri bus viena intensyviausių, visos mūsų viltys, darbai ir ambicijos bus nukreiptos į sportinę dalį. Startuos net 10 rinktinių – vyrų ir moterų, abi studentų ir 6 jaunimo rinktinės.

Žinoma, sekame globalias tendencijas, suprantame, kad dėl geopolitinių priežasčių ekonominė situacija nėra lengvai prognozuojama, tad tikslas bus paruošti organizaciją ir užtikrinti jos egzistencinį tvarumą. Akivaizdu, kad kitais metais sporto finansavimas nedidės, nes valstybė turi kitus prioritetus. Dėl to turime parengti organizaciją saugiai ateičiai – ilgalaikiai kontraktai su rėmėjais, komercijos veiklų stiprinimas.

Norėtųsi, kad LKF stiprėjant kiltų ir kitų, ypač lyderiaujančių krepšinio organizacijų bei klubų ambicijos. Bet tam pradedame nuo savęs ir visų pirma akščiausius tikslus keliame Lietuvos rinktinei artėjančiame Europos čempionate. Tikiu kad, tam mes esame pilnai pasirengę.