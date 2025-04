Naujas žingsnis istorijoje: Justė Jocytė itin aukštu numeriu pašaukta į WNBA

Iš viso į WNBA šiame sezone pašauktos 38 krepšininkės.

Lietuvė tapo pirma pašaukta žaidėja „Valkyries“ klubo istorijoje.

2024 m. įkurta WNBA komanda „Valkyries“ artėjantį sezoną turės 6 europietes, o J.Jocytė taps septinta Europos žemyno atstove ekipoje.

Pagal WNBA naujokės kontraktą J.Jocytė per keturis ateinančius sezonus JAV iš viso uždirbs 348 198 JAV dolerių prieš mokesčius.

J.Jocytė tapo aukščiausiai WNBA naujokių biržoje pašaukta Lietuvos krepšininke. 2000 metais Jurgita Štreimikytė-Virbickienė buvo pakviesta 26-uoju šaukimu, kai ją pasirinko „Indiana Fever“ ekipa.

J.Štreimikytė WNBA karjeros metu sužaidė 88 rungtynes. Be to, WNBA 10 mačų žaidė ir Aneta Kaušaitė, atstovavusi „Detroit Schoks“ komandai, tačiau su ja pasirašytas tiesioginis kontraktas, be biržos.

„Ačiū jums visiems! Labai džiaugiuosi. Laiminga ir mano šeima bei artimieji, visi yra laimingi. Sirgaliams noriu pasakyti, kad nekantrauju pradėti kelionę su nauja komanda.

Džiaugiuosi, kad tapau pirmąja žaidėja klubo istorijoje, pasirinkta naujokų biržoje. Nekantrauju atvykti, nekantrauju pradėti žaisti“, – kalbėjo apie įvykį J.Jocytė.

Pati lietuvė neskrido į iškilmingą renginį Niujorke. Mūsiškės atstovaujamos Vilerbano ASVEL ekipa jau po kelių dienų pradės Prancūzijos lygos atkrintamąsias kovas, tad ji nutarė nesiblaškyti ir įvykių laukė kartu su šaimyna prie televizijos ekrano Lione.

WNBA čempionato mačai šiame sezone startuos gegužės 17 d. ir baigsis spalio mėnesio pabaigoje.

Mūsų krepšininkė žada šią vasarą ne tik atstovauti WNBA ekipai, nes su ASVEL sutartis baigiasi su pirmąja vasaros diena, tačiau ir padėti Lietuvos rinktinei per birželio 18–29 dienomis vyksiantį Europos čempionatą.

Jau anksčiau skelbta, kad „Valkyries“ ekipa šiame sezone turės rimtą užnugarį – parduota net 6 tūkstančiai sezono abonementų.

„Valkyries“ ekipos trenerės pareigos naujam ir pirmam ekipos istorijoje sezonui patikėtos Natalie Nakase.

Buvusi profesionali krepšininkė trenerės keliu pradėjo eiti Vokietijoje, vėliau persikėlė į Japoniją, o 2017–2020 darbavosi „Los Angeles Clippers“ klubo sistemoje.

2022 ir 2023 metais jis tapo WNBA čempione, būdama „Las Vegas Aces“ trenerės Becky Hammon asistente.

Šį sezoną 188 cm ūgio palangiškė Europos taurės mačuose vidutiniškai pelnė po 12,1 taško (49 proc. dvitašk., 38 proc. tritašk., 78 proc. baud.), atsikovodavo po 3 kamuolius ir atliko po 2,6 rezultatyvaus perdavimo.