Paaiškėjo, kiek J. Jocytė uždirbs WNBA: dėl Lietuvos rinktinės atsisakė papildomų tūkstančių

Iki tol visų laikų geriausia šalies krepšininke laikoma Jurgita Štreimikytė-Virbickienė WNBA Naujokų biržoje savo pavardę 2000-siais išgirdo 26-oji.

Po šio šaukimo jau iškart buvo žinoma, kad J.Jocytė pasirašys ketverių metų sutartį ir paaiškėjo, kokią algą skirs klubas lietuvei. Pagal WNBA taisykles, jos kontraktas ketveriems metams bus 334 115 JAV dolerių prieš mokesčius.

Skaidant šią sumą į sezonus, per pirmąjį J.Jocytė į savo banko sąskaitą gaus 75 643 JAV dolerius, per antrąjį – 77 156 tūkst. dolerių, per trečiąjį – 84 871 ir ketvirtąjį sezoną gaus didžiausią sumą pinigų – 96 445 tūkst. JAV dolerių.

Iš esmės, per šešis WNBA mėnesius kasmėnesinė J.Jocytės alga sieks nuo 12 600 iki 16 000 dolerių iki mokesčių.

Tačiau lietuvė turėjo galimybę per šį sezoną gauti iš klubo ir 50 tūkst. dolerių premiją – ji būtų skirta, jei krepšininkė atvyktų į komandą, pradėtų WNBA sezoną gegužės 17 dieną ir ekipoje žaistų iki sezono pabaigos, neišvykdama į jokias kitas ekipas.

Tačiau dar prieš Naujokų biržą J.Jocytė paskelbė, kad ji padės Lietuvos nacionalinei rinktinei varžytis po dešimties metų pertraukos Europos krepšinio čempionate birželio 18–28 dienomis, tad ji iš esmės atsisakė savanoriškai premijos.

WNBA Naujokų biržoje pakviestų krepšininkių alga priklauso nuo šaukimo numerio: 1–4 šaukimo žaidėjos pasirašo ketverių metų 348 198 dolerių kontraktus, 5–8 šaukimo – 334 115 dolerių kontraktus, 9–12 šaukimo – 320 040 dolerių, 13–24 šaukimų – 305 957 dolerių ir 25–38 šaukimo – 285 136 dolerių kontraktus.

Kitos žaidėjos, kurios nebuvo pakviesto, tačiau jos reitingavosi nuo 39-osios iki 106 vietos, galėtų pretenduoti į sutartis su ekipomis, kurių algos varijuotų nuo 66 iki 169 tūkst. dolerių.

„Valkyries“ ekipa šiam sezonui yra sudariusi sutartis su krepšininkėmis, kurių bendra suma sudaro 885 954 doleriai, iš kurių 347 tūktstančiai dolerių yra garantuotos sutartys.

San Franciskas yra vienas iš kukliausias algas paskirsčiusių klubų, mažiau už „Valkyries“ žaidėjoms atseikėjo „Washington Mystic“ – 665 tūkst. dolerių.

WNBA moterų čempionatas vyksta tik šešis mėnesiu, o pati lyga yra daugiau nei šimtmečiu jaunesnė už NBA, tačiau didžiausias lygų skirtingų atlyginimų skalių veiksnys yra pajamos.

Vidutinė NBA komanda per 2023–2024 m. sezoną uždirbo 387 mln. JAV dolerių, o WNBA vidutiniai klubai – vos po su 18 mln. JAV dolerių.

WNBA vidutinis atlyginimas 2024 m. buvo maždaug 120 000 JAV dolerių

Kitą vertus, be savo algų WNBA krepšininkės turi galimybių dar užsidirbti: reguliaraus sezono naudingiausia žaidėja gaus papildomai 15 450 dolerių, pirmojo penketo krepšininkės – 10 300 dolerių, „Visų žvaigždžių“ mačo naudingiausia žaidėja – 5 150 dolerių.

WNBA iškovotas titulas vienai krepšininkei banko sąskaitą papildys 20 825 dolerių, o lygos taurės laimėtojos kiekviena užsidirbs po 30 000 dolerių.

Taip pat WNBA yra nuostata, kad kiekviena komanda gali skirti 50 tūkst. JAV dolerių premiją kiekvienai krepšininkei, jei ji visą sezoną nuo gegužės iki spalio žais tik savo komandoje ir nevyks niekur į užsienį „padirbėti“ ar atstovauti nacionalinei ekipai.

Taip pat visoms krepšininkėms, kurios žais ir dar mokysis universitetuose gali būti skiriamas ne tik būstas, bet prie kontrakto pridedama ir stipendija – nuo 1 177 iki 2 647 dolerių.