J. Jocytės karjeroje – nauja kryptis ir pasirinkimas: krepšininkė krausis lagaminus į Ispaniją

Pranešama, kad 19-metė lietuvė pasiekė susitarimą su Ispanijos moterų krepšinio čempionate rungtyniaujančia Žironos „Spar“ komanda. Šią informaciją paskelbė „Basketnews“ žurnalisto Luko Malinausko šaltiniai.

Šiuo metu J.Jocytė atstovauja Vilerbano ASVEL komandai.

Į WNBA persikelsianti Lietuvos krepšinio žvaigždė savo sezoną kitoje Atlanto pusėje turėtų pradėti gegužės viduryje.

Reguliariojo sezono pabaiga planuojama rugsėjo viduryje. Įprastoje praktikoje WNBA krepšininkės pasibaigus sezonui laiką iki kito sezono starto praleidžia kitose krepšinio lygose, tad, šia karjeros stotele J.Jocytei turėtų tapti Ispanija.

Pagal WNBA naujokės kontraktą J.Jocytė per keturis ateinančius sezonus JAV iš viso uždirbs 334 115 JAV dolerių prieš mokesčius.

J.Jocytė tapo aukščiausiai WNBA naujokių biržoje pašaukta Lietuvos krepšininke. 2000 metais Jurgita Štreimikytė-Virbickienė buvo pakviesta 26-uoju šaukimu, kai ją pasirinko „Indiana Fever“ ekipa.

J.Štreimikytė WNBA karjeros metu sužaidė 88 rungtynes. Be to, WNBA 10 mačų žaidė ir Aneta Kaušaitė, atstovavusi „Detroit Schoks“ komandai, tačiau su ja pasirašytas tiesioginis kontraktas, be biržos.

„Ačiū jums visiems! Labai džiaugiuosi. Laiminga ir mano šeima bei artimieji, visi yra laimingi. Sirgaliams noriu pasakyti, kad nekantrauju pradėti kelionę su nauja komanda.

Džiaugiuosi, kad tapau pirmąja žaidėja klubo istorijoje, pasirinkta naujokų biržoje. Nekantrauju sulaukti naujo savo etapo, atvykti, nekantrauju pradėti žaisti“, – kalbėjo apie įvykį J.Jocytė.