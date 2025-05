Naująją kaimynų teritoriją užkariavęs G. Žibėnas įvertino „Ryto“ sirgalių kultūrą

Trečiojo kėlinio metu svečiai buvo įgiję dviženklį pranašumą (58:48), tačiau tai „Ryto“ krepšininkų neišgąsdino.

Įtemptose rungtynėse G.Žibėno auklėtiniai lemiamą ketvirtį pasitiko atsilikdami 70:73, tačiau sėkmingi epizodai gynyboje bei puolime ir prabėgus keioms minutėms svečiai turėjo 6 taškų persvarą, 84:78.

Sėkminga svečių atkarpos palaužti „Vilkai“ kapituliavo ir „Rytas“ šventė pergalę, kuri iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti lengva.

„Svarbi pergalė. Sveikinimai fanams, sveikinimai žaidėjams, nes tai yra jų pergalė, – po rungtynių teigė G.Žibėnas. – Prie -10 nebuvo jokios panikos ir išlikome švieži rungtynių gale. Mūsų geriausi žaidėjai – tiek Parkeris Jacksonas-Cartwrightas per gynybą, tiek R.J. Cole‘as per puolimą, jie žaidė 16–18 minučių. Tai yra mūsų koziris, dėl kurio rungtynių gale turime šviežesnius žaidėjus. Varžovas šiandien neatlaikė to intensyvumo. Dėl to švenčiame atrodo eilinę pergalę, bet klubui tai yra svarbi pergalė, nėra ko slėpti.“

Bene svarbiausias krepšininkas lemiamose atkarpose „Ryto“ komandoje buvo R.J.Cole’as. Amerikietis rungtynes pradėjo nuo atsarginių suoliuko ir ant parketo praleido tik 18 minučių, tačiau tai jam nesutrukdė būti rezultatyviausiu komandos žaidėju.

Gynėjas surinko 23 taškus (5/7 dvit., 4/7 trit., 1/1 baud.), 1 atkovotą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus bei 22 naudingumo balus.

„Pagrindinis jo progresas yra psichologinis. Kaip jis į viską žiūri. Šiandien jis rungtynes pradėjo 1 kėlinuko pabaigoje, nors jį planavome leisti tik 2 kėlinio pradžioje, tačiau tam tikros situacijos rungtynių eigoje jis buvo priverstas išeiti anksčiau. R.J.Cole‘as su tuo susitvarko.

Su kitu žaidėju tikrai būtų reikalų, o R.J.Cole‘as išlaiko savo vidinę ramybę. Tai šiuo metu yra didžiausias jo arkliukas. Jo iš vėžių neišmuša nei koks švilpukas, nei situacija, kur jo nepanaudojame puolime. Jis žino kur žaidžia, už kokią komandą ir jaučia mus kaip trenerius, tai jam irgi padeda. Norėtųsi dar mėnesį, pusantro išlaikyti tokią pačią jo formą. Tai žaidėjas, kuris antrus metus paeiliui pas mus auga“, – auklėtinį gyrė G.Žibėnas.

„Wolves“ klubas tik gavęs visus leidimus ir licencijas operuoti pastatu bei jo „Aerottoria“ arena ir nusprendė pirmąsias rungtynes surengti prieš savo kaimynus – „Ryto“ krepšininkus.

Naujasis sporto centras talpina 1350 žiūrovų ir atitinka visus „Betsafe-LKL“ reikalavimus vykdyti rungtynes. Paskelbus, jog rungtynės bus žaidžiamos naujajame „Wolves Twinnsbet“ ekipos treniruočių centre į prekybą buvo paleista vos kelios dešimtys bilietų, kuriuos per akimirką išgraibstė svečių komandos gerbėjai. Kaip įtariama, didžiąją dalį bilietų „Wolves Twinsbet“ išdalino Gedimino Žiemelio įmonių darbuotojams.

Nepaisant to, rungtynėse dominavo raudona spalva pasipuošę aistruoliai, o po rungtynių G.Žibėnas įvertino jų sirgalių sukurtą kultūrą.

„Tradicijos, istorija, pastovumas, lojalumas ir mūsų fanas užsispyrimas, – pagrindines geras „Ryto“ sirgalių savybes vardijo komandos strategas. – Stiprus varžovas tame pačiame mieste, tačiau jie visais legaliais, kartais ir nelegaliais, metodais bando atsilaikyti ir kautis prieš tai. Bet čia ne man komentuoti. Čia jau sirgaliai prieš sirgalius, organizacija prieš organizaciją. Mūsų reikalas šiandien buvo rungtynes laimėti ir pernelyg nenorėčiau lįsti į šiuos reikalus. Bet labai tikiuosi sirgaliais, kuriems nesugadinome šio savaitgalio.“

– Prieš rungtynes daugiausiai buvo kalbama apie persikėlimą žaisti į šią mažesnę areną. Nebuvo keistas toks sprendimas?

– Tai yra komandos sprendimas. Aš turiu savo nuomonę, bet aš į ekraną nesakysiu. Gal kažkas įsižeis ar panašiai. Mes žaidėjai ir treneriai turime atvažiuoti ir žaisti. Viskas su tuo yra gerai. Gera patirtis. Džiaugiuosi už žaidėjus, kurie prisitaikė prie pakitusių rutinų ir švenčia šią tikrai pelnytą pergalę

– Dėl antros vietos esate ramus, tačiau po jumis didelis chaosas. Kaip matote visą tą maišalynę?

– Mes kalbėjome prieš šias rungtynes, jog mums liko 6 mačai, kurie mums realiai nieko nelemia, bet visoms kitoms komandoms, išskyrus „Žalgirį“, tai bus daug ką lemiančios rungtynės. Jos prieš mus kausis iš visų jėgų. Mums svarbu, kad varžovas ateina su tokiu nusiteikimu, tuomet ir mes galime augti, tobulėti, kas yra mums svarbu, ypatingai mūsų naujokams, kurie šiemet yra pirmus metus su mumis. Tai yra 6 rungtynės apie nieką, bet mes esame komanda, kuri jokių rungtynių niekam neatidavinėsime. Tai norime įskiepyti žaidėjams ir esame ne tas klubas, kuris vienas rungtynes žais prasčiau, tada geriau, paspausime stebuklingą mygtuką ir eisime į atkrintamąsias. Arba tu žaidi, gerini savo formą, kovoji dėl vietos aikštelėje, kaip šiandien Ignas Sargiūnas fantastiškai įsiliejo, davė tos kibirkšties. Žaidė 7 minutes, bet buvo tikrai faktorius, kuris išjudino mūsų puolimą.

– Po paskutinio derbio kalbėjote apie I.Sargiūno darbą treniruotėse? Buvote išgirstas?

– Nekapstykite ten. Jam 15 kartų konferencijose buvo pasakytas pozityvas. Mes laukiame tiesiog kažkokios pozityvios žinutės. Galbūt geresni sprendimai turi būti priimami treniruotėse, niekas pas mus blogai nedirba. Esu ne kartą sakęs, kad esame geriausia grupė per pastaruosius 5 metus darbo prasme, bet turime žaidėjus stumti į priekį ir kažkiek reikalauti. Pasikartosiu. Šiandien yra tik žaidėjų pergalė, nes iš trenerių pusės buvo daug klaidų.

Bus papildyta...