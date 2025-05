Lietuvos moterų rinktinės treneris prieš stovyklos pradžią: „Garantuotų vietų komandoje nėra“

Gegužės 12 dieną pradėtas pasirengimas Klaipėdoje vyks iki gegužės 22-osios, kai rinktinė kelsis į Molėtus. Kaip sakė treneris, etapas Klaipėdoje bus labiau skirtas fiziniam pasirengimui.

„Esame su treneriais susidėlioję visą planą iki pat čempionato. Ši pirma savaitė bus labiau skirta fiziniam pasirengimui, tokia įvadinė, kai kurios žaidėjos sezonus baigusios anksčiau, kitos – ne taip seniai. Kažkiek bus krūvis ir individualus, bet tuo pačiu ir komandinis darbas.

Šią savaitę daugiau treniruočių bus lauke, kažkiek salėje, o krepšinį žaisti pradėsime tik nuo kitos savaitės. Joms ir pačioms norisi pailsėti nuo salės ir kamuolio bumbsėjimo, be to norime per fizinį pasirengimą ir čempionatui gerai pasiruošti, traumų prevenciją padarysime. Turime gerą planą sudėlioję, žinome draugiškų rungtynių datas, žaidėjos sveikos, tikiuosi, kad viskas gerai ir liks“, – stovyklos pradžioje žurnalistams sakė V. Stanišauskas.

Rinktinės treneris į kandidačių sąrašą įtraukė 16 krepšininkių pavardžių, tik pirmąją treniruočių savaitę Giedrę Labuckienę laikinai pakeis jaunoji Gabija Galvanauskaitė. Anot trenerių, garantuotų pozicijų rinktinėje nėra ir vyks rimtas darbas.

„Visose pozicijose turime žaidėjų, kurios konkuruos dėl dvyliktuko. Nėra taip, kad kažkurios pozicijos žaidėjos turi jau savo vietą rinktinėje. Manau, kad konkurencijos reikia, kad nebūtų atsipalaidavimo ir vyktų rimtas darbas. Esu sakęs, kad turime ir aukštas žaidėjas geras, ir gynėjas – bandysime žaidimą kombinuoti, kiekvienoms rungtynėms pasiruošti pagal varžoves, nes tikrai žinosime, ką jos žaidžia. Jau dabar tam ruošiamės“, – kalbėjo V. Stanišauskas.

Treneris džiaugiasi, kad bent jau pasirengimo pradžiai netrukdo krepšininkių traumos, ligos ir panašios negandos, tad pasirengimą čempionatui galima pradėti užtikrintai.

Europos moterų krepšinio čempionatas startuos birželio 18 dieną, o Lietuvos krepšininkės jį pradės Bolonijoje, kur B grupėje susitiks su Serbija, Slovėnija ir Italija.