Prie stalo visas skandalo puses sodinsiantis R. Kurtinaitis: „Turi būti vyriški pokalbiai“

„Mes tai išsidiskutavome. Jonui skambinau, vakar (antradienį) kalbėjau su juo. J. Valančiūnas išskrenda į Abu Dabį, o aš turiu savo reikalų. Kitos savaitės pradžioje susėsime visi ir išsiaiškinsime.

Taip darydavau dirbdamas KKSD, turėjome per 100 federacijų, įvairių nuomonių būdavo. Tą vadindavau apskritu stalu, susėsdavau, išsikalbėdavome, kaip per popiežiaus rinkimus. Kol dūmai per kaminą neišrūksta, tol nesikeliam.

Nenoriu įžeisti moterų, bet mes esame vyrai ir, manau, turi būti vyriški pokalbiai. Išsakysime, ką mes norime matyti kaip treneriai, koks bus pasiruošimas ir ko tikimės. Būsiu atviras, norime ne tik sustartuoti, bet ir pokyčių, norime laimėti. Visi treneriai turbūt nori laimėti, bet norime pozityvių pokyčių.

Anksčiau susirinksime į stovyklą, gal truputį daugiau pasportuosime nei įprastai. Tikimės, pats Jonas ir visi kiti nori tų medalių. Manau, jau laikas. Ar pavyks, bus matyti“, – delfi.lt žurnalistui Juozui Vaičiukynui sakė R. Kurtinaitis.

Anot trenerio, artimiausiu metu bus paskelbtas ir rinktinės kandidatų sąrašas, o į stovyklą mūsiškiai rinksis liepos 15-ąją.