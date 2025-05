Eurolyga jau turi kito sezono griaučius – kovos 20 klubų

Tiesa, varžybų struktūra liks tokia pati – visos komandos su visomis sužais namie ir išvykoje, o geriausios dešimt ekipų kovos toliau dėl taurės.

Nors buvo svarstyta galimybė ekipas suskirstyti į konferencijas, ši idėja buvo atmesta.

Tad iš viso Eurolygoje per kitą sezoną ekipos sužais 38 rungtynes vietoj 34. Kitame sezone bus žaidžiamos 10 dvigubų savaičių. Be to, varžybos nebus stabdomos net ir per FIBA rinktinių atrankos langus lapkritį vei vasarį.

Su Eurolyga po šio sezono atsisveikino vokiečių Berlyno ALBA, kuri perėjo į FIBA Čempionų lygą, o prie 17 klubų prisijungė naujokė Dubajaus „Dubai“, sportiniu principu patekusi Tel Avivo „Hapoel“ bei „Valencia“.

Kito sezono Eurolygos klubai: Stambulo „Anadolu Efes“, „Monaco“, Vitorijos „Baskonia“, Belgrado „Crvena zvezda“, Dubajaus „Dubai“, „Barcelona“, Miuncheno „Bayern“, Stambulo „Fenerbahce“, Tel Avivo „Hapoel“, Vilerbano ASVEL, Tel Avivo „Maccabi“, Milano „Olimpia“, Pirėjo „Olympiakos“, Atėnų „Panthainikos“, Paryžiaus „Paris“, Belgrado „Partizan“, Madrido „Real“, „Valencia“, Bolonijos „Virtus“ ir Kauno „Žalgiris“.