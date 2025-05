Kas yra kas Eurolygos finalo ketverte – „Olympiakos“: ar pagaliau žengs paskutinį žingsnį?

Pirėjo „Olympiakos“

Kelias į finalo ketvertą. Reguliariajame sezone užėmė 1 vietą (24–10), ketvirtfinalyje nugalėjo Madrido „Real“ 3:1.

Lyderiai: A.Vezenkovas – 20 tšk., 6,7 atk.kam., E.Fournier – 16 tšk., N.Williamsas-Gossas – 8,5 tšk., 3,4 rez.perd., N.Milutinovas – 8,2 tšk., 5,9 atk.kam., Sh.McKissicas – 7,8 tšk.

Į sezono geriausių krepšininkų pirmąjį penketą išrinktas A.Vezenkovas, į antrąjį penketą – E.Fournier. A.Vezenkovas buvo išrinktas geriausiu sausio mėnesio krepšininku ir geriausiu ketvirtfinalio etapo krepšininku.

Treneris Giorgos Bartzokas (nuo 2020 m. sausio).

Nacionalinės varžybos. Graikijos lygos reguliariajame sezone užėmė antrąją vietą (20–2), ketvirtfinalyje nugalėjo Atėnų „Panionios“ 2:0, pusfinalyje – Atėnų AEK 2:0 ir finale susitiks su Atėnų „Panathinaikos“. Graikijos taurės finale pralaimėjo „Panathinaikos“ 75:79.

Praeitis. Finalo ketverte žais 14-ąjį kartą (praėjusius kartus žaidė 1994, 1995, 1997, 1999, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2022, 2023 ir 2024 m.).

Eurolygos čempionas – tris kartus (1997, 2012 ir 2013 m.).

Patekti į Eurolygos finalo ketvertą – didelis laimėjimas bet kuriam žemyno klubui. Esant dabartinei konkurencijai, patekti į stipriausiųjų ketvertą dukart iš eilės – labai didelis laimėjimas.

O Pirėjo „Olympiakos“ į baigiamąją Eurolygos varžybų dalį keliauja net ne antrą ir ne trečią, bet ketvirtą kartą iš eilės.

„Raudoni-balti“ padarė tai, kas iki šiol buvo pavykę tik Maskvos CSKA ir Stambulo „Fenerbahçe“.

Iki šių metų tik CSKA ir „Fenerbahçe“ finalo ketverte žaidė keturis ar daugiau kartų iš eilės. Tokiais pasiekimais negali pasigirti nei Madrido „Real“ ar „Barcelona“, nei amžinas varžovas iš kitos Didžiųjų Atėnų dalies „Panathinaikos“.

Tačiau nuolat atsiduriant šalia viršūnės, vis didėja spaudimas į ją įkopti. O „Olympiakos“ tris praėjusius sezonus tenkinosi žemesnėmis vietomis negu pirmoji.

Kiekvieną kartą nelaimėjus, spaudimas vis didėja. Šiais metais spaudimas auga ir dėl to, kad „Olympiakos“ tapo reguliariojo sezono nugalėtoju, ir dėl to, kad po nesėkmingo bandymo sudrebinti Šiaurės Ameriką į komandą grįžo vienas iš geriausių Europos krepšininkų Aleksandras Vezenkovas, ir dėl to, kad labai norisi atimti titulą iš pernai čempionu tapusio „Panathinaikos“.

Pirėjo komanda neabejotinai turi resursų, kad taptų čempione. Tai „raudoni-balti“ parodė reguliariajame sezone, kuriame užėmė pirmąją vietą nepaisydami traumų.

Gana ilgą laikotarpį negalėjo žaisti Nikola Milutinovas, dar ilgesnį laiką traumas gydėsi Thomasas Walkupas. Mosesas Wrightas ir Tyleris Dorsey, o susižeidus Moustaphai Falliui komanda kelerias rungtynes žaidė be vidurio puolėjo. Tačiau pažvelgus į lentelę, net sunku patikėti, kad „Olympiakos“ per sezoną buvo kilę tiek sunkumų.

Įveikti sunkumus labiausiai padėjo du iš NBA atvykę krepšininkai: A.Vezenkovas ir Evanas Fournier. Ir kiprietis-bulgaras, ir prancūzas papildė Pirėjo komandą po nesėkmingo NBA sezono, todėl abu pirkiniai buvo gana rizikingi.

Vis dėlto ir A.Vezenkovas, į „raudonų-baltų“ gretas grįžęs po sezono pertraukos, ir tik šį sezoną Eurolygoje debiutavęs 32-ejų E.Fournier pateisino visus lūkesčius.

Šiedu krepšininkai pelnė du penktadalius „Olympiakos“ taškų (39,1 proc.). O juk jie irgi praleido po porą rungtynių dėl nedidelių traumų).

Pirėjo komandoje tik šių dviejų krepšininkų rezultatyvumo vidurkis yra dviženklis. Galbūt treneris Giorgos Bartzokas pernelyg remiasi dviem lyderiais ir komanda tapo šiek tiek nuspėjama.

Vis dėlto kitų žaidėjų meistriškumu ir galimybėmis taip pat neverta abejoti – Kostas Papanikolaou, Thomasas Walkupas, Moustapha Fallis ir Shaquielle‘as McKissicas vilkėdami raudonus-baltus marškinėlius atvyko į ketvirtą finalo ketvertą iš eilės ir yra labai aukštai vertinami krepšininkai.