Naują iššūkį karjeroje priėmęs D. Songaila: „Teko atsakyti už savo žodžius“

Lrytas laidoje „Jokių filtrų su Saugirdu Vaitulioniu“ D.Songaila atskleidė, jog šią vasarą treniruos Lietuvos U20 krepšinio rinktinę.

„Bus Europos čempionatas liepos mėnesį Heraklione, – apie laukiančius darbus kalbėjo naujasis rinktinės treneris. – Jau kitą savaitę pradedame stovyklas Druskininkuose su rinktine. Taip kad darbai nelaukia, poilsio mažai, bet tai bus naujas iššūkis, savęs patikrinimas, savo žinių.“

D.Songaila atskleidė, jog priimti šį darbo pasiūlymą jaunąjį trenerį įtikino jo žmona bei Linas Kleiza.

„Sąžiningai buvau nustebintas. Vasara nori išvažiuoti, pabūti su šeima ir panašiai. Tikrai negalvojau priimti šio pasiūlymo, bet tada Gintarė sako: „pasiimk, pažiūrėsi“. Svarsčiau ilgokai, paskambino Linas Kleiza, kuris priminė mano žodžius, jog kitos šalys į šias pozicijas paskiria Eurolygos asistentus ar panašiai, o mes jaunimo trenerius, kurie aišku geriausiai žino tą jaunimą. Tai pasakiau, gal ir mums laikas pastatyti kokį trenerį. Taip ir prisikalbėjau. Teko atsakyti už savo žodžius“, – Lrytas laidoje kalbėjo D.Songaila.

Naujasis U20 rinktinės treneris taip pat atskleidė ir tikslus Europos čempionate.

„Norėtųsi, kad žaistų visi, bet to nebus. Turime žaidėją, kuris ruošiasi NBA naujokų biržai ir tikriausiai bus TOP 10 šaukimas. Yra, kurie negalėjo atvažiuoti dėl traumų. Yra, kurie nusprendė neatvažiuoti, nes perėjo iš vieno universiteto į kitą. Bet tikslai nesikeičia. Tikslai yra medaliai, aukščiausios vietos. Aš to ir tikiuosi. Manau ta darbo metodika šiek tiek skirsis nuo to, ką prieš tai žaidėjai yra matę, nes aš kitaip matau tą sistemą, kaip mes turėtume žaisti. Ar tai pasiteisins, pamatysime liepos gale“, – teigė D.Songaila.

47-erių marijampoliškis pastarąjį sezoną dirbo Kazio Maksvyčio asistentu Manisos BBSK komandoje.

Prieš tai lietuvis asistavo Kauno „Žalgirio“ ir „San Antonio Spurs“ komandose bei Lietuvos krepšinio rinktinėje.

Taip pat D.Songaila treniravo rezervinę Lietuvos krepšinio rinktinę.