Lietuvos krepšinio ligą įgarsinęs G. Žibėnas: „Mums atrodo, kad Lietuvoje yra tik 2 komandos“

Čempionų titulą ginantys vilniečiai namuose 86:82 įveikė Panevėžio „7bet-Lietkabelį“.

Po rungtynių G.Žibėnas pareiškė, jog panevėžiečiai turėjo geresnį pasirengimą pusfinaliui, tačiau pasidžiaugė pasiekta pergale.

„Sunkiausias momentas buvo prieš rungtynes, turint omenyje tai, kokį ketvirtfinalį turėjo „Lietkabelis – taškas į tašką, daug kietos kovos, daug kas sprendėsi kiekvienoje atakoje. Kokį ketvirtfinalį turėjome mes? To aš labiausiai aš ir bijojau. Tas skirtumas matėsi iš to, kaip mes įėjome į rungtynes.

Reikėjo priprasti prie kontakto. Mums reikėjo būtent tokių rungtynių. Šiaip labai prastos rungtynės iš mūsų pusės. Padarėme labai daug prastų sprendimų, daug kas nepatiko, ne visi buvome pasiruošę, bet galiausiai rungtynes laimėjome dėl komandinės gynybos ir labai svarbių atkovotų kamuolių puolime“, – teigė G.Žibėnas.

Ketvirtadienį įvyko kitas LKL pusfinalio mačas tarp Kauno „Žalgirio“ ir Jonavos „CBet“, o į „Žalgirio“ areną atvyko mažiau nei 2,5 tūkst. žiūrovų. Po rungtynių tokia statistika nusivylimą išreiškė tiek „Žalgirio“ strategas Andrea Trinchieri, tiek Sylvainas Francisco, tiek aktyviausiai komandos gerbėjai.

Į „Ryto“ rungtynes atvyko kiek daugiau nei 3 tūkst. žiūrovų, o G.Žibėnas žiūrėdamas į tuščias vietas arenose įvardijo didžiausią Lietuvos krepšinio ligą.

„Bet kurią dieną – sausis, lapkritis, kovas, tu sutiksi eilinį žmogų, jis visa laiką kalbės apie „Žalgirio“ ir „Ryto“ rungtynes. Čia yra ta vieta, kur mes sergame, kur lietuviškas krepšinis serga. Yra daug respektabilių, europinių ir ne tik komandų. Jos žaidžia ypač aukšto lygio krepšinį ir nusipelno pagarbos bei žiūrovo dėmesio ir palaikymo.

Liko keturios komandos ir visos jos aukšto lygio. Tikrai skauda stebėti, kad tuščių vietų yra tiek daug. Šiandien tiek „Lietkabelis“, tiek „Rytas“ žaidė kietą krepšinį, o tokios rungtynės nusipelno daugiau žiūrovų. Bet tai yra lietuviško krepšinio liga, jog mums atrodo, kad Lietuvoje yra tik 2 komandos. Ne. Jų yra daugiau ir yra labai sunku jas įveikti, ypatingai kuomet artėja lemiami momentai“, – kalbėjo „Ryto“ treneris.

– Atrodo, kad pirmoje susitikimo dalyje metimai nesukrito, bet pavyko gerai ištampyti „Lietkabelio“ gynybą. Ar pritartumėte šiai minčiai?

– Nelabai. Šiandien nebuvome savimi ir turiu daug priekaištų. Aišku, reikės stebėti vaizdo analizę, kur buvo mano klaidos, kur buvo gynėjų klaidos, kontroliuojant komandą. Negalime taip žaisti ir tai labai gerai suprantame. Mums labai reikėjo tokių rungtynių, kur žaidžiant negražiai per gynybą, per negaliu reikia iškovoti pergalę.

– Mantas Rubštavičius per pirmus 2 kėlinius metė 8 baudos metimus. Buvo per daug agresyvi gynyba ar tiesiog reikėjo priprasti prie kontakto? – Jis tas 8 baudas metė per 4–5 minutes. Nežinau, nenoriu komentuoti. Kiek teisėjai leido kontakto, tiek leido. Žaidėjai turi prisitaikyti prie to, kas yra leidžiama, o kas ne.

– Ketvirtadienį sakėte, jog bus įdomu pamatyti, kaip atrodo vilnietis penktadienio vakarą? Kaip džiaugiates šia atmosfera?

– Viskas su vilniečiais yra gerai, tikiuosi, kad jiems čia buvo geras apšilimas prieš penktadienio vakarą centre. Tikiuosi vilnietis mato, kaip mums sunku. Visą sezoną esame ta komanda, kuri kaunasi. Net ir šiandien buvo prastesnės rungtynės, bet mes tikrai nepasiduosime ir kausimės dėl kiekvieno vilniečio, kuris atėjo į rungtynes.