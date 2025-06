Auklėtinio būklę atskleidęs G. Žibėnas: „Esame priremti prie sienos“

Lemiamas mačas sekmadienį bus žaidžiamas Vilniuje.

Po nesėkmės vilniečių treneris Giedrius Žibėnas sveikino varžovus ir atskleidė, ko prireiks norint laimėti lemiamas serijos rungtynes.

„Sveikinimai „7bet-Lietkabeliui“. Jie tikrai rodė charakterį ir kovėsi. O, kalbant apie mus, prastai skaitėme rungtynes, prastai priiminėjome sprendimus ir šiandien nejudinome kamuolio.

Aišku, nesukrito šiandien mūsų metimai, praleidome daug pranašumų ir „7bet-Lietkabelis“ iš to gyveno. Nieko, laukiame penktųjų rungtynių ir jos bus apie charakterį. Pritrūko tų, vadinamųjų, niekieno kamuolių. Užsivedė ir varžovai, ir sirgaliai. Jiems tai buvo lemiamas mačas. O mes turime būti geresni. Prieš juos reikia ir geriau puolime skaityti situacijas“, – sakė G. Žibėnas.

– Ar „Lietkabelis“ yra nuvertinamas, kaip manote?

– Aš manau, kad vienareikšmiškai. Kai jie baigė sezoną Europoje, jie labai garbingai žaidė. Tai yra gerai treniruojama komanda su gerais žaidėjais. Turi žaidėjų izoliaciniam krepšiniui, turi išreikštą aukštaūgį ir išreikštą metiką. Jie turi visus reikiamus instrumentus.

Krepšinis yra žaidžiamas penki prieš penkis. Galima sakyti, kad jų vienuolika, aštuoni ar dar kažkiek. Jie žino savo rotacijas. Viską lems chararkteris ir niekieno kamuolia.

– Šiandien vėl pataikėte vos 4 tritaškius ir 26. Kaip tą paaiškintumėte?

– Abi komandos nepasižymėjo tritaškiais. Ne tritaškių pataikymo procentas šiandien nulėmė pergalę, o sprendimai. Reikia rytoj išsivalyti galvas, protą ir šviežiais veidais eiti į penktąsias rungtynes. O, dėl pataikymo, tai, jei tai yra laisvas metimas ir jis prametamas, mes žaidėjams per daug nieko nesakysime.

Taip, jeigu tai yra metimas per rankas, tai atsakomybė labiau krenta treneriui. Tokių irgi buvo nemažai. Daugiau reikia kurti prasiveržimus, kartais trūko kantrybės. Norime juos per vieną veiksmą įveikti. To nebus, nebūkime naivūs.

– Antrosiose rungtynėse iš eilės per pirmąjį kėlinį panaudojate 11–12 žaidėjų. Ar nenorite siaurinti rotacijos?

– Kyla, labai daug kyla. Bet kai kurie žaidėjai įeina į rungtynes labai prastai, tai keliame nuo suolo ir tuos, kurių galbūt nenorėjome naudoti. Yra visokių minčių. Jeigu matėte, antrojoje rungtynių pusėje mes žaidėme gal septyniese ar aštuoniese. Yra visokių minčių, bet viskas vėl susideda į niekieno kamuolį.

– Apie ką bus tos penktosios rungtynės?

– Mes esame prispausti prie sienos. Bus gyvenk arba mirk. Turime kautis taip, kaip šiandien kovėsi „7bet-Lietkabelis“. Labiausiai reikės ruošti ne taktiškai, o galvose. Kausimės iki galo, iki paskutinės sirenos.

– Savionas Flaggas patyrė traumą. Ar jam sezonas jau yra baigtas?

– Kiek žinau, tai nieko gero. Mačiau, kad gydytojas parašė į mūsų grupę žinutę, bet dar nenagrinėjau jos, tai nenoriu nusišnekėti.