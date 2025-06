Bomba Lietuvos krepšinyje: G. Žiemelis traukiasi iš „Wolves“ rėmėjų, klubas stabdo veiklą

Klubo savininkas G. Žiemelis paaiškino tokio sprendimo motyvus.

„Vilniaus krepšinio klubas „Wolves“ turėjo visas galimybes tapti stipriu sostinę reprezentuojančiu krepšinio klubu ir džiuginti krepšinio bendruomenę.

Turėjau viziją sukurti profesionalus krepšinio klubą, kuris didintų Vilniaus miesto populiarumą ir žinomumą ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu.

Tačiau tenka pripažinti, kad šis projektas nepasiekė savo sportinių tikslų, kurie automatiškai įtakoja ir komercinius tikslus. Be to, nuo šių metų liepos įsigalioja nauji LR Azartinių lošimų įstatymo ribojimai, tad planuotos prekės ženklo „Twinsbet“ pajamos bus ženkliai mažesnės.

Todėl tenka dėti tašką klubo veikloje.

Asmeniškai dėkoju visai Lietuvos krepšinio bendruomenei, „Wolves“ klubo investuotojams, partneriams ir draugams už jūsų indėlį ir palaikymą. Ypatingai klubo direktoriui Rimantui Kaukėnui ir klubo ambasadoriams broliams Lavrinovičiams, Jonui Valančiūnui, Tomui Pačėsui, Rimui Kurtinaičiui, Antanui Guogai, visiems ambasadoriams ir geriems žmonėms, kurie ženkliai prisidėjo prie krepšinio klubo kūrimo. Manau, kad mums tikrai pavyko į Lietuvos krepšinio pasaulį įnešti naujovių, dinamikos ir naujos energijos.

Iš savo pusės galiu drąsiai pasakyti, kad įvykdžiau visus įsipareigojimus 101 proc. ir dar daugiau – įdėjau daug savo laiko, asmeninių finansų ir energijos, krepšinio komanda treniravosi didžiausioje Vilniaus miesto arenoje, buvo pastatyta nauja, moderni treniruočių salė, surinkta patyrusi vadovų komanda.

BC „Wolves“ turėjo didžiausią metinį biudžetą (atmetus kitų klubų biudžetų dalis skoloms grąžinti) tarp visų sostinės sporto klubų, viršijantį 5 mln. Eur. Per pastaruosius 3-ejus metus tiesiogiai į krepšinio klubą buvo įdėta daugiau nei 15 mln. Eur apyvartinių lėšų. Komanda turėjo didžiulį potencialą, tačiau gaila, kad jo neišnaudojo krepšinio aikštelėje.

Galutinį sprendimą dėl tolimesnio krepšinio klubo gyvavimo priėmiau atsižvelgdamas ir į pokyčius Europos krepšinio žemėlapyje bei jau šiuo metu vykstančius pokyčius Europos krepšinio lygose. Be to, kaip parodė praktika, Lietuvos rinka per maža auginti keletą tarptautinių komandų – nėra jokios ekonominės logikos.

Noriu atsiprašyti krepšinio bendruomenės jeigu mano aštresni pasisakymai kada nors ką nors įžeidė – tą dariau tik norėdamas sukurti didesnę intrigą, pritraukti daugiau dėmesio ir susidomėjimo. Nors krepšinio klubas baigia savo veiklą, krepšinis lieka dideliu mano hobiu ir interesu.

Svarbu paminėti, kad krepšinio klubas „Wolves“ atsisveikina įvykdęs finansinius ir kitus įsipareigojimus. Verta priminti, kad tai buvo vienintelis klubas, kuris niekada negavo jokios miesto ar šalies valdžios paramos, nors kiti krepšinio klubai gauna šią paramą.

Nauja treniruočių salė „Aerottoria arena“ galės naudotis Vilniaus miesto bendruomenė. Tikiuosi, kad nauja infrastruktūra padės užauginti naujų sporto talentų Lietuvoje, kurie vėliau garsins šalies vardą visame pasaulyje“, – rašė G. Žiemelis.