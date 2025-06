G. Žiemeliui pasitraukus – A. Tapino kritika: „Wolves“ buvo išmestas į šiukšlyną“

Priminsime, kad jei LKL klubo prašymą patenkins, komanda stabdys veiklą 2-iems metams ir po to galbūt tęs veiklą kiek kitokiu forma. „Wolves“ savo gyvavimą pradėjo 2022 m. ir per šį laikotarpį po sykį pasiekė LKL ir Karaliaus Mindaugo Taurės pusfinalius.

Šiemet jie krito LKL ketvirtinalyje, kai serijoje 0:2 nusileido Jonavos „CBet“, tačiau pasiekė Europos taurės atkrintamąsias.

Pateikiame A. Tapino pranešimą (kalba netaisyta).

„Prieš pusantrų metų parašiau, ką galvoju apie BC Wolves ir visi Avia Solution chebriukai pradedant aukščiausiu ir baigiant Mia, aiškino, koks aš neteisus ir kaip Wolves tuoj užkariaus pasaulį.

O rašiau paprastai: „Wolves“ yra anti-sportas, jie yra anti-tradicija ir anti-sporto dvasia. Ir ne dėlto, kad ūmai išdygo iš niekur ir ėmė reikšti ambicijas. Viskas gerai, sporte taip būna, ne visi gali džiaugtis dešimtmečių senumo tradicijomis ir fanų baze. Wolves yra tiesiog negalinčio pasakyti kieno yra Krymas savininko užgaida ir jo kopija.

Kopija jo marozinimui, jo įsivaizdavimui, kad jis pasišvaistys pinigais, nemokamais kvietimais, susipirks ambasadorius, vaizduotėje susikurs neegzistuojančius fanus ir visi lekuos prie jo bato.

Žiemelis nemyli sporto, jis nemyli krepšinio, jis nesupranta krepšinio ir jo tradicijų, jam reikia tik prestižo, kuris ateina su pergalėmis“ Prestižas ir pergalės neatėjo. Šiandien užgaida baigėsi ir BC Wolves buvo išmestas į šiukšlyną sumurmėjus, kad nėra ekonominės logikos ir neišnaudotas potencialas. RIP Wolves/Sabakos. You will not be missed“, – asmeninėje „facebook“ paskyroje rašė visuomenininkas, žurnalistas Andrius Tapinas.

Trumpa žinute po šios naujienos pasidalijo ir ištikimas „Ryto“ sirgalius Paulius Ambrazevičius.

„Sostinėje vilkas tik vienas“, – rašė jis.