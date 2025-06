G. Žiemelis užkibo ant internauto priekaišto – pažadėjo nemokamai atiduoti „Wolves“ turimą LKL licenciją

Ketvirtadienį šalies krepšinio padangę sudrebino Vilniaus „Wolves“ klubo įkūrėjas, savininkas bei rėmėjas Gediminas Žiemelis. Vienu turtingiausiu šalies verslininku tituluojamas G.Žiemelis išplatino pranešimą, kad kreipėsi į Lietuvos krepšinio lygą dėl klubo licencijos panaikinimo. Jeigu jo prašymas bus patenkintas antradienį per LKL vykdomojo komiteto posėdį, klubas stabdys veiklą 2-iems metams ir po to galbūt tęs veiklą kiek kitokiu formatu. Maža to, G.Žiemelis viešai pareiškė, kad gali atiduoti nemokamai „Wolves“ LKL licenciją suinteresuotiems žmonėms.