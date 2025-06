Po mačo už visą ekipą kelis sakinius išsakęs „Žalgirio“ kapitonas E. Ulanovas: „Tiesiog gėda“

Vilniaus „Rytas“ antrą kartą per savaitę triumfavo Kaune – šįkart 86:80 – ir atsidūrė per vieną pergalę nuo to, jog apgintų Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) čempionų titulą. Sostinės klubas serijoje iki trijų pergalių dabar pirmauja 2:1 ir jau kitose rungtynėse ketvirtadienį Vilniuje gali užbaigti finalą.