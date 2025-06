Vilniaus „Rytas“ antradienio vakarą dar kartą triumfavo Kauno „Žalgirio“ tvirtovėje ir atsidūrė per vieną žingsnį nuo to, kad jau trečią kartą per paskutinius ketverius metus laimėtų Lietuvos krepšinio lygos pirmenybes („Betsafe – LKL).