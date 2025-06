Viliaus Stanišausko auklėtinės pralaimėjo rungtynes 61:83 ir nuo šiol pasirodymą turnyre tęs rungtyniaudamos dėl 5–8 vietų.

„Norėčiau, kad mūsų nepasmerktų. Žaidėme prieš aukščiausio lygio komandą. Darysime viską, kad iškovotume kelialapį į pasaulio čempionatą“, – po rungtynių kalbėjo rinktinės strategas.

„Auksinė karta“ vadinama Prancūzija lietuvaitėms meistriškumo pamoką išrašė dar pirmajame kėlinyje, per kurį pataikė net devynis tolimus metimus ir susikrovė triuškinantį pranašumą.

„Pirmas kėlinys mus nužudė. Kelios klaidelės pradžioje gynyboje, leidome varžovėms pajausti žaidimą, tada jos ir nuvažiavo.

Nežinau, gal per minkštai pradėjome gynyboje, nepriėjome arčiau, neprasižengėme. Jos taip pat pataikė įspūdingai – per kėlinį devyni tritaškiai... Nežinau, ar esu matęs tokius procentus per pirmąjį kėlinį“, – pirmąjį kėlinį aiškino krepšinio specialistas.

Pirėjo „Taikos ir Draugystės“ arenoje Lietuvos krepšininkės turėjo ir legendinio trenerio Jono Kazlausko palaikymą, bet jis nepadėjo – prancūzės tiesiog dominavo abiejose aikštės pusėse.

Maža to, trečiojo kėlinio pradžioje mūsų rinktinė liko be vyriausiojo trenerio V.Stanišausko, kuris už antrąją techninę pražangą buvo išvarytas iš aikštės. Jo poziciją nuo to momento užėmė asistentas Tomas Rinkevičius.

„Nelabai supratau to išvarymo. Nei žodžio nepasakiau, nei ką. Labai keistai, bet nenoriu komentuoti teisėjų darbo. Gal dėl to, kad ranka pamojau... Likau nesupratęs“, – pečiais gūžčiojo V.Stanišauskas.

Lietuvos moterų krepšinio rinktinei tai buvo devintasis Europos čempionato ketvirtfinalis šalies istorijoje, tiesa, paskutinieji keturi (įskaitant ir šį) baigėsi nesėkme.

Mačo metu Lietuvos rinktinės lyderė Justė Jocytė neslėpė emocijų – krepšininkė graudinosi ant atsarginių žaidėjų suoliuko.

„Galbūt paėmė emocijos, ji daug laiko praleido Prancūzijoje. Mes visi norėjome būti tame ketverte...“, – samprotavo strategas.

Žygį Europos krepšinio čempionate Lietuvos krepšininkės pratęs turnyre dėl 5–8 vietų, kuris išaiškins artėjančios pasaulio čempionato atrankos savininkes.

Pirmoji lietuvių varžovė bus Ispanijos ir Čekijos poros ketvirtfinalio pralaimėtoja.

„Kovojome, stengiamės, nereikia mūsų smerkti, laukia dvejos svarbios rungtynės dėl pasaulio čempionato (atranką), eisime ir kovosime“, – samprotavo rinktinės treneris.

Mūsų šalies krepšininkės grupių etape nugalėjo Slovėniją 77:71 ir Serbiją 74:63, bet paskutiniajame ture pralaimėjo Italijai 51:65.

Moterų rinktinės 12-ukas Europos čempionatui (klubas – praėjusio sezono):

Dalia Donskichytė​ („Šiauliai-Vilmers“), Brigita Sinickaitė (Klaipėdos „Neptūnas-Amberton“),​ Gabija Meškonytė​ (Sarluiso „Royals“, Vokietija), Eglė Zabotkaitė​​ (Vilniaus „Kibirkštis“), Laura Juškaitė​ (Brno „Žabiny“, Čekija), Gerda Raulušaitytė (Klaipėdos LCC),​​ Eglė Šventoraitė​ (Klaipėdos „Neptūnas-Amberton“) Laura Miškinienė​ (Liublino „Polski Cukier AZM UMCS“, Lenkija), Giedrė Labuckienė (Vilniaus „Kibirkštis“), Justė Jocytė (Vilerbano ASVEL, Prancūzija), Monika Grigalauskytė (Miškolco DVTK, Vengrija), Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst (be klubo).