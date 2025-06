Krepšininkių laimėjimas – padidėjęs žiūrovų skaičius

Europos krepšinio vadovai užpernai graužėsi nagus. Stipriausioms moterų rinktinėms kovojant dėl žemyno pirmenybių medalių, Liublianos „Stožice“ arena buvo gėdingai tuščia. Šiais metais tribūnos taip pat nelūžta nuo žiūrovų, bet vaizdas akiai – daug mielesnis.

Jei per 2023 metų Europos moterų krepšinio pirmenybes lankomumo vidurkis buvo 567 žiūrovai, tai per šių metų Europos pirmenybių grupių varžybas į arenas ateidavo vidutiniškai 2951 žmogus.

Apytuštėje arenoje – net finalas

Užpernai Europos pirmenybės vyko dviejose šalyse, o krepšininkes priėmė Liubliana ir Tel Avivas. Nei Slovėnija, nei Izraelis nepasižymi stipria moterų krepšinio kultūra – šių šalių rinktinės nekovoja dėl Europos pirmenybių medalių, klubai nežaidžia Eurolygoje ir nepasiekia gerų rezultatų bent Europos taurės turnyre.

Slovėnijos ir Izraelio moterų krepšinis – gana silpnas, todėl tikėtis didelio susidomėjimo buvo naivu. Tačiau susidomėjimas buvo toks menkas, kad asmenys, priėmę sprendimą suteikti teisę šioms šalims rengti Europos pirmenybes, nagus galėjo nusigraužti iki pat alkūnių.

Per visą 2023 metų turnyrą buvo sužaistos 29 rungtynės: 14 – Tel Avive, 25 – Liublianoje, kur vyko atkrintamosios varžybos.

Per pusantros savaitės vos devyneriose rungtynėse buvo daugiau negu tūkstantis žiūrovų. Tūkstančio žiūrovų riba buvo pasiekta per trejas Izraelio rinktinės rungtynes Tel Avive, per trejas Slovėnijos rinktinės rungtynes Liublianoje, per abejas pusfinalio rungtynes ir finalo rungtynes.

Nei izraelietės, nei slovėnės į atkrintamąsias varžybas nepateko. (Beje, turnyro sistema užpernai buvo truputį kitokia – į atkrintamąsias varžybas pateko po tris geriausias grupių komandas), tad menkas susidomėjimas dar labiau sumenko.

Lankomumo rekordas Tel Avive buvo 1744 žiūrovai (per Izraelio – Italijos rungtynes), Liublianoje – 2150 žiūrovų (per Slovėnijos – Didžiosios Britanijos rungtynes).

Finalo rungtynes, kuriose Belgijos krepšininkės nugalėjo Ispanijos komandą, „Stožice“ arenoje stebėjo 1691 žiūrovas. Šioje arenoje yra 12,5 tūkstančio vietų.

Grupių rekordas – Pirėjuje

Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) po Liublianos ir Tel Avivo fiasko padarė išvadas. Šiais metais Europos pirmenybes priėmė keturios šalys, todėl visuose keturiuose miestuose – Pirėjuje (Graikija), Bolonijoje (Italija), Brno (Čekija) ir Hamburge (Vokietija) – žaidė šeimininkių komandos.

Europos moterų krepšinio pirmenybės keturiose šalyse šiais metais surengtos pirmą kartą. Be to, grupių varžybos vyko šalyse, kuriose moterų krepšinis daug labiau vertinamas negu Slovėnijoje ir Izraelyje. Tiesa, rasti šalis, kuriose moterų krepšinis būtų vertinamas mažiau negu Slovėnijoje ir Izraelyje, apskritai nelengva užduotis.

Kadangi užpernai dugnas buvo pramuštas, nekilo jokių abejonių, kad šiais metais Europos moterų krepšinio pirmenybių rungtynes stebės gerokai daugiau žiūrovų.

Tai ir atsitiko. Lankomumo vidurkis per grupės varžybas Pirėjuje buvo 4678 žiūrovai, Hamburge – 3286 žiūrovai, Bolonijoje – 1997 žiūrovai, Brno – 1844 žiūrovai. Visų keturių grupių lankomumo vidurkis buvo didesnis negu žiūrovų skaičius užpraeitų metų Europos pirmenybių finale.

Suprantama, daugiausia žiūrovų ateidavo, kai žaisdavo šeimininkės. Aiški lyderė buvo Graikijos rinktinė, kurios rungtynes Pirėjo Taikos ir draugystės stadione stebėjo 6895 (su Šveicarija), 8860 (su Prancūzija) ir 10503 (su Turkija) sirgaliai.

Bolonijos rekordas buvo 3893 žiūrovai (per Italijos – Lietuvos rungtynes), Hamburgo – 3414 žiūrovai (per visas trejas vokiečių rungtynes), Brno – 2708 žiūrovai (per Čekijos – Belgijos rungtynes).

Į dideles arenas nesiveržė

Europos pirmenybių rengėjams labai nepasisekė dėl to, kad į atkrintamąsias varžybas nepateko pagrindinė turnyro šeimininkė Graikijos rinktinė. Jei graikės būtų tęsusios kovą dėl medalių, lankomumo vidurkis tikriausiai būtų dar labiau padidėjęs. O graikėms iškritus abejotina, kad 11,6 tūkst. vietų turintis Taikos ir draugystės stadionas bus užpildytas bent tiek, kiek per paskutines Graikijos rinktinės rungtynes.

Bolonijoje, Hamburge ir Brno krepšininkės žaidė ne didžiausiose šių miestų arenose. Grupės varžybas priėmusioje Bolonijos „PalaDozza“ yra 5570 vietų, Hamburgo „Inselpark“ – 3414 vietų, Brno „Vodova“ – 2900 vietų.

Visuose trijuose miestuose yra didesnės arenos, bet Italijos, Vokietijos ir Čekijos krepšinio vadovai nusprendė, kad geriau žaisti mažoje ir pilnoje, o ne didelėje ir pustuštėje arenoje.

Ko gero, tai nebuvo geriausias sprendimas. Pavyzdžiui, „Inselpark“ tribūnos per visas trejas vokiečių rungtynes buvo pilnos, ko gero, į areną pateko ne visi norėję. O Hamburge yra net dvi didesnės arenos, kuriose žaidžia šio miesto rankinio komanda ir kurias galima per kelias valandas paruošti krepšinio varžyboms. Tiesa, Hamburgo miesto „Towers“ krepšinio klubas kaip tik ir žaidžia „Inselpark“ sporto rūmuose.