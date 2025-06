LKL paskelbė simbolinį pralėkusio čempionato penketuką

Savo balsus atidavus treneriams (50 proc.) bei žiniasklaidos atstovams (50 proc.), išrinktas geriausiųjų penketas, kurį šįkart sudaro išimtinai tik tie žaidėjai, kurių komandos pateko į „Betsafe-LKL“ geriausiųjų ketvertą.

Gynėjų linijoje tai buvo Sylvainas Francisco („Žalgiris“), Brandonas Childressas („CBet“) ir Mantas Rubštavičius („7bet-Lietkabelis“). Puolėjo vietą sezono penketuke užsitarnavo Gytis Radzevičius („Rytas“), o geriausiu centru tapo Laurynas Birutis („Žalgiris“).

Prancūzas visu gražumu atsiskleidė finalo serijoje, kurioje smeigė pergalę išplėšusį tritaškį ketvirtajame mače bei galiausiai buvo pripažintas serijos MVP. Jis lyderystę demonstravo ir reguliariojo sezono metu, kuomet prasidėjo 35 mačus trukusi kauniečių pergalių serija. S. Francisco statistiniai vidurkiai siekė 13,9 taško, 5,5 rezultatyvaus perdavimo, 2,5 atkovoto kamuolio ir 18,2 naudingumo balo.

Jonavos klubo lyderis komandą papildė tik prieš pat naujus matus, tačiau tapo bene esmine detale Manto Šerniaus kariaunos žygyje į pusfinalį. Amerikietis vidutiniškai pelnydavo 18,1 taško, atlikdavo 3,5 rezultatyvaus perdavimo, sugriebdavo 1,8 kamuolio ir rinkdavo 17,9 naudingumo balo.

Panevėžiečius į dar vieną bronzinį finišą atvedęs M. Rubštavičius spindėjo Nenado Čanako schemose. Atstovaudamas gimtojo miesto ekipai gynėjas bene dvigubai pagerino savo statistinius rodiklius, lyginant su 2022–2023 m. sezonu. Šiemet jis fiksavo 13,8 taško, 3,1 atkovoto kamuolio, 1,9 rezultatyvaus perdavimo bei 13,4 naudingumo balo vidurkius.

Nepamainomu sostinės ekipos ramsčiu tapo G. Radzevičius, kurio skaičiai, žaidžiant penktą sezoną paeiliui „Ryte“, ir vėl kilo į viršų. Vilnietis prie 12,2 taško pridėdavo 5,9 atkovoto kamuolio, 2,3 rezultatyvaus perdavimo bei rinkdavo 17,5 naudingumo balo.

L. Birutis demonstravo pavydėtiną efektyvumą. Nors aukštaūgio statistika – 9,5 taško, 5 atkovoti kamuoliai ir 13,6 naudingumo balo – nėra stulbinanti, šiuos skaičius šiaulietis rinko per mažiau nei 18 minučių. Be to, 213 cm ūgio bokštui tai jau ketvirtasis kartas, kuomet jis pakliūna į „Betsafe-LKL“ simbolinę komandą.