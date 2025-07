Įspūdingą sezoną prisiminęs Šaras apie kritikus: „Gal dabar visi metams užsičiaups“

Kalbėdamas su „Gazzetta.gr“ žurnalistu Š. Jasikevičius tikino, kad praėjęs sezonas buvo įspūdingas, bet jis nepamirš ir pasiekimų su Kauno „Žalgiriu“.

„Jei kalbame apie titulus, tai yra mano sėkmingiausias sezonas. Dėl to nėra jokių klausimų. Tai sezonas, apie kurį kalba žmonės, bet, mes, treneriai galvojame kartais kiek kitaip.

Mes žinome darbą, kurį dirbame ir kartais net jei nelaimi titulo, vis tiek jautiesi labai patenkintas savo darbu arba jei pats save kritikuoji, galbūt jautiesi ne taip jau gerai ar laimingai.

Bet, kalbant apie titulus ir prisiminimus, šiuos titulus palyginčiau su sezonu „Žalgiryje“, kai pasiekėme finalo ketvertą. Man tiesiog buvo labai svarbu kažką padaryti dėl savo gimtojo miesto. Tačiau šis sezonas yra istorinis. Dėl to nėra abejonių“, – sakė Šaras.

„Nėra gražu kalbėti apie save, bet patekti į finalo ketvertą penkerius metus iš eilės jau yra milžiniška sėkmė. Kai jau laimėjome titulą, sakiau, kad mane šiek tiek laikė pralaimėtoju – penki finalo ketvertai ir jokio titulo.

Bet toks tas gyvenimas. Tai nėra teisinga, nes patekti į Eurolygos finalo ketvertą jau yra didžiulis pasiekimas bet kuriam treneriui. Tai yra lyg pusė titulo. Bet kartais lūkesčiai ir tai, ką žmonės kalba, skiriasi. Aš buvau labai laimingas dėl darbo, kurį atlikome Barselonoje ir Kaune. Gal dabar visi metams užsičiaups“, – pridūrė treneris.

Treneris kartu buvo paklaustas ir apie asmeninius pokyčius dirbant trenerio pareigose, lyginant su ankstesniais sezonais.

„Kaip ir visame pasaulyje – istorija jau parašyta. Kai buvau žaidėjas, jei nelaimėdavau, tai todėl, kad blogai gyniausi ar per ilgai laikiau kamuolį. Visada galima ką nors prikišti. Kai laimėdavau tada visi sakydavo, kad mano energija buvo užkrečiama.

Reikia tik laimėti ir visi nutils. Būnant treneriu yra viskas taip pat. Kai kurie gali sakyti, kad aš ribojau žaidėjus ir jų laisvę, bet, kai laimiu, tai jau viskas gerai. Tai yra blogoji gyvenimo ir žurnalistikos pusė“, – kalbėjo Š. Jasikevičius.

Stambulo klubas jau kibo į darbus perėjimų rinkoje. O pajėgių krepšininkų reiks, nes komandą paliko klubo lyderiai Marko Guduričius ir Nigelis Hayesas-Davisas. Neliko ir Erricko McCollumo.

„Vasaros visada tokios, kad dėliojame komandą. Susikuri planą su generaliniu direktoriumi. Turi turėti planą A, B, C. Deja, „Fenerbahče“ jau pereina prie C plano, bet viskas yra gerai. Gal C planas net bus geriausias. Mes tiesiog nuolat dirbame. Ne viskas klostosi taip, kaip tikėjomės, išvyko Nigelis ir Marco, bet toks jau tas gyvenimas“, – interviu sakė Š. Jasikevičius.

Kitą sezoną Eurolygoje varžysis 20 komandų. Tiesa, Šaras nėra šio sprendimo šalininkas, bet teigė suprantantis, kodėl taip nuspręsta.

„Suprantame dabartinę situaciją su NBA atėjimu į Europą. Man tai nepatinka, bet tai vienintelis kelias, kurį Eurolyga gali dabar pasirinkti. Tiesiog turime užsičiaupti ir tai padaryti. Laukia blogiausias ir sunkiausias sezonas, bet privalome tai padaryti dėl Eurolygos ir Europos krepšinio išlikimo“, – interviu Graikijos žiniasklaidai sakė Š. Jasikevičius.