Europos čempionato gidas: kas laukia jaunųjų Lietuvos krepšininkų?

Europos vaikinų pirmenybėse šią vasarą, kaip ir kasmet, rungtyniaus trys Lietuvos rinktinės. Pirmieji vasaros egzaminą laikys tie, kurie yra arčiausiai suaugusiųjų krepšinio – komanda, sudaryta iš 2005–2006 metais gimusių žaidėjų.

Daug šios amžiaus grupės vaikinų jau yra įžengę į vyrų krepšinį ir atstovauja profesionalų klubams, o patys ryškiausi talentai nebežaidžia jaunimo rinktinėse.

Vienas iš tų, kurie išaugo vaikinų krepšinio marškinėlius – 19-metis lietuvis Kasparas Jakučionis, prieš dvi savaites pakviestas NBA naujokų biržoje ir šiuo metu žaidžiantis NBA vasaros lygoje.

Sistema ir grupės

Visų amžiaus grupių Europos ir pasaulio pirmenybės rengiamos ta pačia sistema. Turnyruose dalyvauja po 16 komandų, kurios pirmajame etape suskirstytos į keturias grupes.

Į atkrintamąsias varžybas patenka visos 16 komandų. Grupių varžybų rezultatai lemia tik atkrintamųjų varžybų poras.

Lietuvos 20-mečiai šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį Heraklėjuje žais su Graikijos, Rumunijos ir Čekijos bendraamžiais.

A grupėje rungtyniaus Ispanija, Izraelis, Lenkija ir Suomija, C grupėje – Italija, Vokietija, Belgija ir Ukraina, D grupėje – Prancūzija, Serbija, Slovėnija ir Islandija.

Atkrintamosios varžybos prasidės trečiadienį, finalo rungtynės bus žaidžiamos sekmadienį (liepos 20 d.).

Šiais metais tarp A pakopoje rungtyniaujančių komandų nėra kelių stiprias krepšinio tradicijas turinčių šalių. Kroatijos, Latvijos, Turkijos vaikinai kovoja su silpnesniais varžovais B pakopos turnyre, kuris liepos 11–20 dienomis rengiamas Jerevane.

Lietuviai

Vaikinų rinktinės treneris Darius Songaila per kelias savaites trukusią treniruočių stovyklą pasirinko dvyliktuką, kurį sudaro dešimt Lietuvos klubų žaidėjų ir du jaunuoliai, praėjusį sezoną už Atlanto žaidę Nacionalinės koledžų sporto asociacijos (NCAA) pirmenybėse.

Iš Amerikos į rinktinę atvyko Justas Stonkus (Čarlstono universitetas) ir Mantas Kočanas (Floridos-Atlanto universitetas).

Visi dešimt Lietuvoje rungtyniavusių krepšininkų 2024–2025 metų sezone daugiausia žaidė NKL pirmenybėse, tačiau penki vaikinai bent po kelis kartus ėjo į aikštę per LKL varžybas, o 19-metis Kauno

„Žalgirio“ gynėjas Mantas Juzėnas spėjo debiutuoti Eurolygoje. Tiesa, jaunasis žalgirietis svarbiausiame žemyno turnyre per trejas rungtynes žaidė tik 1,5 minutės ir pirmojo taško dar nepelnė.

LKL pirmenybėse M.Juzėnas praėjusį sezoną žaidė 10 rungtynių ir pelnydavo 4,6 taško. Be jo, LKL pirmenybių patirties įgijo dar keturi vaikinų rinktinės krepšininkai.

„Žalgiryje“ trumpai žaidė Mantas Laurenčikas (3,3 tšk. per 6 rungt.) ir Aleksas Bieliauskas (0,5 tšk. per 4 rungt.), Vilniaus „Ryte“ – Gantas Križanauskas (1,2 tšk. per 13 rungt.), o Kristupas Leščiauskas iš pradžių ėjo į aikštę vilkėdamas Klaipėdos „Neptūno“ aprangą (1 tšk. per 3 rungt.), o pasibaigus NKL sezonui, buvo paskolintas „Mažeikiams“, kuriuose žaidė nemažai ir parodė, jog yra pasirengęs vyrų krepšiniui (8,5 tšk. per 10 rungt.).

Per NKL pirmenybes labiausiai pasižymėjo jaunieji žalgiriečiai M.Juzėnas (16,2 tšk.) ir A.Bieliauskas (12,1 tšk.) bei „Ryto“ dubleriuose žaidęs Nikas Stuknys (10 tšk.).

Beje, į vaikinų rinktinės dvyliktuką nepateko šiais metais NKL čempionu tapęs „Telšių“ gynėjas Nojus Radžius (9,9 tšk.).

Praradimai

Per praėjusius tarptautinius turnyrus, kuriuose žaidė 2005–2006 metais gimę krepšininkai, Lietuvos rinktinės lyderiai dažniausiai būdavo Kasparas Jakučionis, lietuvių kilmės amerikietis Nojus Indrušaitis (abu gimė 2006 m.) ir Justas Stonkus.

Gabiausias šios kartos krepšininkas K.Jakučionis jau pravėrė Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) duris.

Trejus metus „Barcelona“ krepšinio mokykloje praleidęs, o praėjusį sezoną Iljinojaus universiteto komandoje žaidęs K.Jakučionis šiais metais buvo pakviestas NBA naujokų biržoje ir šiuo metu žaidžia NBA vasaros lygoje.

Vilnietį naujokų biržoje 20-uoju šaukimu pasirinko „Miami Heat“. Praėjusį sezoną jis, atstovaudamas Iljinojaus universiteto komandai, NCAA pirmenybėse pelnydavo vidutiniškai 15 taškų.

Į rinktinę šią vasarą neatvyko ir N.Indrušaitis, kuris praėjusį sezoną žaisdamas Ajovos valstybinio universiteto komandoje pelnydavo 2,1 taško.

Talentai

Per Europos pirmenybes ne visi geriausi krepšininkai žais ir kitų šalių vaikinų rinktinėse.

Šiais metais NBA naujokų biržoje buvo pakviesti dešimt europiečių, kurie gimė 2005–2006 metais ir galėtų žaisti Heraklėjuje. Tarp jų – net penki prancūzai.

Dar penki 2005 metais gimę krepšininkai sutartis su NBA klubais sudarė pernai. Tiesa, serbas Nikola Topičius iš NBA čempionu tapusio „Oklahoma City Thunder“ klubo visą sezoną praleido dėl sunkios traumos.

Kitose NBA komandose praėjusį sezoną žaidė keturi 2005 metais gimę Prancūzijos krepšinio auklėtiniai. Du iš jų jau buvo svarbūs žaidėjai: „Washington Wizards“ vidurio puolėjas Alexas Sarras stipriausioje pasaulio lygoje pelnydavo vidutiniškai 13 taškų, „Atlanta Hawks“ puolėjas Zaccharie Risacher įmesdavo 12,6 taško.

Praeitis

Šios amžiaus grupės (iki 20 m.) varžybos rengiamos nuo 2000 metų. Lietuvos vaikinai 20-mečių pirmenybėse iškovojo šešis medalių komplektus.

Geriausias rezultatas – 2012 metais laimėti aukso medaliai. Juos iškovojo Kazio Maksvyčio treniruojama komanda, kurioje tuo metu jau nežaidė Jonas Valančiūnas

. Gabiausias tos kartos Lietuvos krepšininkas 2012 metų vasarą treniravosi vyrų rinktinėje ir ruošėsi Londono olimpinėms žaidynėms. Jį puikiai pavadavo Edgaras Ulanovas, Vytenis Čižauskas, Žygimantas Skučas ir kiti bendraamžiai.

Lietuvos kraityje taip pat yra keturi sidabro (2005, 2008, 2016 ir 2022 m.) ir vienas bronzos (2004 m.) komplektas.

Pernai Laimono Eglinsko treniruojama Lietuvos 20-mečių rinktinė Europos pirmenybėse užėmė penktąją vietą. Šios komandos lyderiai Paulius Murauskas, Modestas Krivas ir Kajus Kublickas dabar rungtyniauja NCAA pirmenybėse.

FIBA formaliai kaip tą patį turnyrą skaičiuoja anksčiau rengtas Europos pirmenybes, kuriose amžiaus apribojimas buvo didesnis – iki 22 metų. Šios amžiaus grupės varžybose Henriko Giedraičio treniruojama komanda 1996 metais iškovojo aukso medalius. Čempione tapusios rinktinės lyderiai buvo Mindaugas Timinskas, Dainius Adomaitis ir Virginijus Praškevičius.

Šią vasarą

Šiuo metu vyksta Europos merginų (iki 18 m.) pirmenybės. Stipriausios komandos kovoja Ispanijoje, o Lietuvos merginos žaidžia B pakopos turnyre, kuris rengiamas Alytuje ir Vilniuje.

Šią vasarą jau baigėsi vienos amžiaus grupės varžybos – Lozanoje vykusios 19-mečių vaikinų pasaulio pirmenybės. Jaunieji Lietuvos krepšininkai į šį turnyrą nepateko, o finale JAV rinktinė nugalėjo Vokietijos komandą 109:76. Bronzos medalius iškovojo Slovėnijos vaikinai.