Rusijos krepšinio rinktinės žaidėjas karjerą gali baigti kalėjime – kaltinamas kompanijų reketu

Tikinama, kad rusas buvo tarpininku tarp programišių ir nukentėjusios pusės, derėjosi dėl išpirkų, perdavinėjo grupuotės reikalavimus kompanijoms, kurios buvo reketuojamos po to, kai kompiuteriniai chakeriai gaudavo kompromituojančius bendroves dokumentus.

D.Kasatkinas šiuo metu laukia sprendimo dėl ekstradicijos į Jungtines Valstijas, o jo advokatai tikina, kad jis jau prarado 6 kilogramus svorio ir kalėjime pablogėjo jo sveikata.

Prancūzijos teismas atsisakė paleisti krepšininką liepos 8 dieną, nes nustatė, kad jo buvimo šalyje negarantuoja galimybių pabėgti. Rusijos krepšininkas už grotų laiką leis mažiausiai iki rugpjūčio 23 dienos.

Žinoma, kad D.Kasatkino advokatai aiškina, kad sportininkas yra visiškai nekaltas ir programišiai tiesiog naudojosi krepšininko Amerikoje paliktu senu kompiuteriu bei jo adresu.

Amerikos teisėsauga jau paprašė D.Kasatkino ekstradicijos. Tai standartinė Prancūzijos ir JAV bendradarbiavimo praktika. Amerikiečiai siekia susigrąžinti krepšininką į savo šalį: norėdami tai padaryti, jie turės pateikti prancūzams įtikinamų jo kaltės įrodymų.

Teigiama, kad JAV D.Kasatkinui gresia iki 20 metų kalėjimo už reketą.

D.Kasatkinas yra Maskvos krepšinio mokyklos ir Rusijos sostinė CSKA sistemos auklėtinis. Jis žaidžia atakuojančio gynėjo ir lengvojo krašto puolėjo pozicijoje.

Krepšininkas buvo pripažintas geriausiu jaunuoju krepšininku tarp 1999-siais gimusių žaidėju.

Sulaikyto Prancūzijoje krepšininko vaikystės svajonė buvo žaisti NBA. Būdamas 17 metų D.Kasatkinas išvyko studijuoti į JAV, iš pradžių žaisdė „Mountain Mission“ mokyklos komandoje, o vėliau – NCAA lygoje, atstovaudamas Pensilvanijos valstijos universitetui.

Nepasiekęs aukštumų NCAA, jis grįžo į Rusiją, bet neprarado vilties išbandyti savęs bent jau Eurolygoje. Jis žaidė Maskvos srities „Chimki“ komandoje nuo 2019 metų iki 2022-ųjų. Vyriškis tęsė studijas nuotoliniu būdu Pensilvanijos universitete. Iš Maskvos srities klubo jis perėjo į Rusijos sostinės MBA-MAI ekipą.

Praėjusiais metais D.Kasatkinas net žaidė Rusijos rinktinėje Draugystės taurės varžybose, kur varžėsi su itin silpnomis Pietų Amerikos komandomis – jas rusai veikė 50–70 taškų skirtumu.

Liepos 3 dieną, kai jau buvo žinoma, kad D.Kasatkinas yra areštuotas, MBA-MAI klubas nutarė nutraukti bendradarbiavimą su krepšininku.

„Daniilas MBA praleido beveik 4 metus, per kuriuos sužaidė 172 rungtynėse ir klube peržengė 1500 taškų ribą. Kartu su raudonai baltais D.Kasatkinas du kartus iškovojo bronzą Rusijos taurės turnyruose. Be to, Daniilas yra Rusijos spartakiados nugalėtojas kaip Maskvos komandos dalis. Dėkojame Daniilui už indėlį į mūsų klubo rezultatus ir linkime jam sėkmės tolimesnėje karjeroje“, – paskelbė viešą padėką ir atsisveikinimą klubas.

Apie žaidėjo asmeninį gyvenimą žinoma nedaug. Sulaikymo metu su juo buvo mergina. Krepšininkas ketino jai pasipiršti.