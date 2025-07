„Rytas“ sudrebino rinką: į sostinę atvyko rezultatyviausias Ispanijos lygos žaidėjas

2024–2025 m. sezone J. Hardingas buvo rezultatyviausias ACB lygos žaidėjas, vidutiniškai pelnęs po 20 taškų per rungtynes.

Jo naudingumo balų vidurkis siekė 17,6 balo (3-ia vieta lygoje), dvitaškius jis realizavo 56,2 proc. tikslumu, tritaškius – 37,1 proc., o baudų metimus – net 88,2 proc taiklumu.

Be to, krepšininkas atkovodavo po 2,2 kamuolio, atlikdavo 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir perimdavo 1,1 kamuolį per rungtynes.

J. Hardingas karjerą pradėjo „Weber State“ universitete, kur tapo visų laikų rezultatyviausiu žaidėju (2 266 taškai), buvo du kartus išrinktas į „All-Big Sky“ pirmąją komandą ir pasiekė mokyklos rekordą – 46 taškus per rungtynes. Baigdamas studijas jis taip pat buvo trečias rezultatyviausias žaidėjas „Big Sky“ konferencijos istorijoje.

Profesionalo karjerą Hardingas pradėjo Europoje 2020 m. vilkėdamas Čekijos čempionų Nimburko „ERA“ marškinėlius. Vėliau krepšininkas du sezonus rungtyniavo Ispanijoje – 2022 m. prisijungė prie Manresos „BAXI“, o dar po metų persikėlė į Andoros „MoraBanc“, kur iškart tapo komandos lyderiu.

„Džiaugiamės, kad Jerrickas nusprendė tapti „Ryto“ komandos dalimi. Tai ne tik intelektualus žmogus, bet ir talentingas gynėjas, galintis individualiu meistriškumu spręsti rungtynių baigtį. Labai tikimės, kad mūsų klubas jam taps tramplynu į dar aukštesnį lygį“, – teigė Vilniaus „Ryto“ sporto direktorius Artūras Jomantas.