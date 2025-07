Europos U18 čempionatas: paskutinysis lietuvių mačas grupėje su Graikijos bendraamžiais

Stebėkite portale lrytas.lt tiesioginę transliaciją nuo 22 val.

Per pirmąjį kėlinį nė vienai ekipai nepavyko atitrūkti 6:6, 14:14, 20:20, nors graikai bandė primesti savo žaidimą ir kaskart lietuviams teko vytis. Vis dėlto po 10 minučių kovos mūsų šalies ekipa pirmavo 22:20.

Antrame kėlinyje mūsų ekipa pabėgo 24:20, tačiau graikai atsakė spurtu 5:0 ir išsiveržė į priekį. Vis dėlto žaidimo braižas nesikeitė ir komandos žengė koja kojon - likus grumtis 2 min. lietuviai pirmavo 41:39.

Lietuviai C grupėje kol kas žengia be pralaimėjimų: mūsiškiai sutrypė 137:62 šiaurės makedonus ir 89:81 palaužė šeimininkus serbus. Tuo tarpu graikai pirmenybių starte 63:96 neprilygo serbams, o po to 83:55 sutriuškino Šiaurės Makedoniją.

Lietuviams būtina laimėti, kad galėtų džiaugtis pirmąja vieta C grupėje ir garantuotų sau aštuntfinalyje pačią silpniausią D grupės ekipą.