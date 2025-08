Varginančių treniruočių sėkme tikintis Ą. Tubelis bandė paaiškinti nepavykusį dėjimą: „Gal ten kokia duobė yra“

Lietuvos krepšininkai penktadienį Panevėžyje 89:68 be didesnio vargo susitvarkė su Estijos rinktine.

Šį tarpsezonį prie Kauno „Žalgirio“ prisijungęs Ą.Tubelis per 19 minučių pasižymėjo 7 taškais (3/5 dvit., 0/2 trit., 1/2 baud.), 4 atkovotais ir 1 perimtu kamuoliu bei 1 rezultatyviu perdavimu.

Nepaisant to, jog pergalė buvo pasiekta be rimtesnio pasipriešinimo, vilnietis teigė, jog buvo daroma per daug klaidų.

„Geros rungtynės, visi stengėsi, prašė keitimų, neturi jėgų, – rungtynes komentavo Ą.Tubelis. – Nebus labai kokybiškos rungtynės, turime dar pajusti vienas kitą, įeiti į tą finalinę geriausią formą. Laimėjome dvidešimčia taškų, bet pilna klaidų tiek puolime, tiek gynyboje. Stengsimės, šlifuosime ir būsime geresni kitose rungtynėse.“

– Kokius uždavinius kėlėte šiose rungtynėse ir kaip sekėsi juos įgyvendinti?

– Pradedant nuo mažų – spausti agresyviai kamuolį ir neduoti jų pagrindiniam K.Kullamae lengvai persivaryti vidurio linijos, baigiant dideliais – tada jie pradėjo išsivarinėti, taip pat jie žaidė ir per „langus“. M.Kotsaras ne kartą nuėjo iki galo. Taip būti negali. Vėliau pasitaisėme, susispaudėme ir jie pridarė klaidų. Rungtynes vertinu normaliai, patys žinome, kad galime geriau.

– Rungtyniavote ir ketvirtu, ir penktu numeriu. Kur labiau patiko?

– Neturiu nuomonės, kaip treneris sako – taip ir darau.

– Nustebino fizinis krūvis, kurį teko patirtis per šias savaites su Rimu Kurtinaičiu?

– Taip. Žinojau, kad čia po dviejų ar trijų minučių visi prašys keitimų, taip pat buvo ir per „langus“. Pati stovykla tikrai gera, daug visokių darbų ir visi stengiasi. Nelengvos treniruotės, bet visa tai manau atsipirks į gerą pusę.

– Nepavykęs dėjimas – sunkių treniruočių išdava? Esame įpratę prie kitokio Ąžuolo.

– Gal per anksti patikėjau, gal ten kokia duobė yra, nežinau (red. – juokiasi). Bet pirmą kartą taip atsitiko. Gal kojos neatlaikė.

– Jaučiasi nuovargis po šių savaičių?

– Normalu, kad kai kurie jaučiame tą nuovargį, bet atėjus rungtynėms tai dingsta. Visi Stengiesi iš visų jėgų, turime ilgą suolą, vieni kitus pakeičia ir tęsiame rungtynes su ta pačia energija ir agresyvumu.

– Kaip keisis rinktinės žaidimas su Jono Valančiūno atėjimu ?

– Manau, treneris jau sakė, kad su Jonu žaisime vienaip, o išėjus žemesniam penketui žaisime greičiau. Pats nežinau, jei atvirai, negaliu atsakyti.

– Tadas Sedekerskis atsiprašė už perdavimą į galvą?

– Ne, neturi atsiprašyti. Esu vienas jauniausių, viską priimu. Gali pult kiek nori, žodžiais ar kažkuo, aš atlaikysiu.