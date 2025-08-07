„Rytas“ stiprinasi NBA ir Eurolygoje žaidusiu puolėju

Ketvirtadienį 15min žurnalistas Rokas Pakėnas pranešė, jog „Rytas“ yra pažengusiose derybose su 30-mečiu Jacobu Wiley.
Kiek vėliau Basketnews žurnalistas Donatas Urbonas paskelbė, jog sostinės ekipa jau sudarė sutartį su krepšininku.
203 cm ūgio krepšininkas praėjusiame sezone rungtyniavo Granados „Coviran“ ekipoje.
Ispanijos čempionate sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje žaidžiantis krepšininkas rinko po 8,3 taško ir 3,7 atkovoto kamuolio.
Eurolygoje krepšininkas yra vilkėjęs Atėnų „Panathinaikos“, o NBA – „Brooklyn Nets“ komandų marškinėlius.
Vilniaus RytasAtėnų PanathinaikosBrooklyn Nets
