Antrasis Lietuvos krepšininkų testas – mūsiškiai išvykoje grumiasi su turkais

2025 m. rugpjūčio 7 d. 19:00
Lrytas.lt
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tęsia pasiruošimą Europos čempionatui ir po savaitės intensyvių treniruočių išvykoje susitinka su Turkijos krepšininkais.
Rungtynių eigą gyvai sekite Lrytas portale.
Pirmose draugiškose rungtynėse lietuviai 89:68 nugalėjo Estijos rinktinę.
Draugiškų rungtynių ciklą R. Kurtinaičio auklėtiniai rugpjūčio 1-ąją pradėjo Panevėžyje priimdami estus. Po rungtynių su Turkija, mūsiškių laukia akistatos Sakartvelu, Latvija, Slovėnija, dar kartą Turkija ir Islandija. Alytuje vyksiančios rugpjūčio 22-osios rungtynės prieš islandus taps rinktinės išleistuvėmis į pirmenybes.
Rugpjūčio 27–rugsėjo 3 d. Tamperėje (Suomija) Europos čempionato grupės etape Lietuvos rinktinė rungsis su Vokietija, Suomija, Didžiąja Britanija, Švedija ir Juodkalnija.
Lietuvos rinktinės kandidatai: Arnas Velička, Ąžuolas Tubelis, Gytis Radzevičius, Ignas Sargiūnas, Margiris Normantas, Deividas Sirvydis, Laurynas Birutis, Eimantas Bendžius, Jonas Valančiūnas, Kristupas Žemaitis, Marekas Blaževičius, Mantas Rubštavičius, Rokas Giedraitis, Rokas Jokubaitis ir Tadas Sedekerskis.
 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėTurkijos vyrų krepšinio rinktinėdraugiškos rungtynės
