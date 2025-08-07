Europos čempionatas dar neprasidėjo, o serbus jau pasivijo problemos

Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
2025 m. rugpjūčio 7 d. 08:54
Lrytas.lt
Viena iš artėjančio Europos krepšinio čempionato favoričių Serbijos rinktinė sulaukė nemalonių žinių – stovyklos starte iš rikiuotės dėl traumų iškrito net keli krepšininkai.
Skelbiama, kad traumas patyrė Vasilije Micičius, Alenas Smailagičius ir Urošas Trifunovičius.
Apie žaidėjų susižeidimus prakalbo vyriausiasis komandos treneris Svetislavas Pešičius.
„Tai yra normalu ir tokie dalykai nutinka bet kurio čempionato pasiruošimo metu, tikimės, kad krepšininkų sugrįžimo ilgai laukti nereikės“, – samprotavo serbų strategas.
Jo treniruojama Serbija trečiadienį 79:67 pranoko Lenkiją, o kiek anksčiau 126:89 nutriuškino Bosniją ir Hergegoviną.
Europos krepšinio čempionate serbai varžysis A grupėje, kurioje susikaus su Latvija, Čekija, Estija, Portugalija ir Turkija.
Europos krepšinio čempionatas startuos rugpjūčio 27-ąją.
