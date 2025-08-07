Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Jonavos klubas pratęsė sutartį su legionieriumi

2025 m. rugpjūčio 7 d. 12:54
Jonavos krepšinio klubas pasiekė susitarimą su pernai ekipoje rungtyniavusiu Mihkeliu Kirvesu.
28 metų 200 cm ūgio vidurio puolėjas 2024/2025 Lietuvos krepšinio lygos sezone atstovaudamas Jonavos ekipai per 19 minučių įmesdavo 8 taškus, atkovodavo 3,8 kamuolio ir rinkdavo 8,2 naudingumo balo.
Į komandą pernai rudenį persikėlęs estas buvo patenkintas sąlygomis Jonavoje: „Jonava, nors ir mažas, bet itin jaukus miestas, kur kartu su šeima jautėmės lyg namuose. Sirgalių palaikymas čia taip pat ypatingas, o sudėjus visus faktorius – tai puiki vieta žaisti krepšinį. Tikiuosi turėsime dar vieną sėkmingą sezoną.“
Su puolėju pasirašyta vienų metų sutartis.
