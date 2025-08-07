Krepšinio legenda apie Rusiją: „Turėjau vykti į komunistinę šalį, kad mokėtų kaip kapitalistei“

Per savo ilgą karjerą triskart WNBA čempione tapusi D.Taurasi šešiskart iškovojo ir Moterų Eurolygos titulą – visuskart su rusų klubais, kurie anksčiau dominuodavo dėl žaidėjoms mokamų žymiai didesnių algų palyginus tiek su WNBA, tiek su kitomis Europos komandomis.
Kadangi WNBA sezonas vyksta vasarą, didžioji dauguma žaidėjų likusiais mėnesiais renkasi žaisti kur nors Europoje. D.Taurasi taip susikrovė turtus, kurių kitu atveju nebūtų turėjusi.
„Esu geriausia žaidėja pasaulyje ir turiu vykti į komunistinę šalį, kad mokėtų kaip kapitalistei“, – savo mintimis pasidalino D.Taurasi apie ją sukurto dokumentinio filmo „Taurasi“ anonse.
2019-aisiais D.Taurasi ESPN tinklalaidėje teigė, kad geriausių žaidėjų algos Rusijoje su bonusais galėdavo siekti ir 1 milijoną JAV dolerių per sezoną. Tuo tarpu net ir dabar WNBA maksimali alga, kurią gali gauti bet kuri lygos krepšininkė, sieka žymiai menkesnę sumą – 249 tūkst. dolerių.
„Neuždirbome daug pinigų, todėl didieji turtai atėjo iš kasmetinio žaidimo Rusijoje. Dabar turime grįžti namo ir negauti nieko, žaisdamos sudetingesnėje lygoje blogesnėmis sąlygomis su geriausiomis oponentėmis pasaulyje. Suknistas arenos valytojas uždirbo daugiau nei aš“, – emocingai pareiškė D.Taurasi.
D.Taurasi yra vienintelė krepšinio atstovė olimpinių žaidynių istorijoje, iškovusi šešis aukso medalius. Pastaraisiais metais smarkiai išaugus WNBA lygos populiarumui žaidėjos vis aktyviau kovoja už savo finansinių sąlygų pagerinimą.