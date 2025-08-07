Luka Dončičius viešai išjuokė Eurolygos klubą

Italijos klubas, kuriame rungtyniauja du Slovėnijos pilietybę turintys aukštaūgiai – Joshas Nebo ir Vlatko Čančaras, nusprendė neišleisti žaidėjų į Europos čempionatą.
Į tai iš karto sureagavo slovėnų lyderis Luka Dončičius, kuris atviroje rinktinės treniruotėje įvertino Milano komandos ėjimą.
„Kaip suprantu, sprendimą priėmė klubas, – žurnalistams kalbėjo L.Dončičus. – Juokinga, kuomet tokia komanda kaip „Los Angeles Lakers“ leidžia man rungtyniauti čempionate, o Milano ekipa – ne. Nenoriu į tai kištis, bet mano nuomone, tai visada turėtų būti žaidėjų sprendimas. Aš jų nekaltinu.“
„Eurobasket 2025“ besiruošiančius slovėnus galėsime išvysti ir Lietuvoje. Rugpjūčio 15 dieną lietuviai Šiauliuose priims L.Dončičių ir Slovėnijos rinktinę.
Slovėnija čempionate žais D grupėje, kurioje varžysis su Belgija, Islandija, Izraeliu, Lenkija ir Prancūzija.
Slovėnijos vyrų krepšinio rinktinėJoshas NeboLuka Dončičius
