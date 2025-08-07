Mažeikių komandos vadovas paaiškino griūtį sezono metu: „Per daug pasitikėjau žmonėmis“

Sezoną sunkiai pradėjusi Mažeikių ekipa mėnesiams bėgant pradėjo parduoti žaidėjus. Komandą iš pradžių už išpirką paliko ateinantį sezoną į lygą sugrįšiantis Kay'us Bruhnke, vėliau išvyko ir daugiau legionierių, o sezonas buvo baigtas 21-o pralaimėjimo iš eilės serija.
Tokios griūties pagrindinė priežastis - per didelis pasitikėjimas klubą remti pažadėjusiais žmonėmis, teigia A.Liškus. Komandos vadovas išplatino laišką, kuriame paaiškino visų sprendimų priežastis:
„Sveiki, krepšinio mylėtojai. Kaip ir buvau žadėjęs, šiuo metu jau galiu apžvelgti praėjusį sezoną ir paskutinį kartą šiek tiek papasakoti ko pavyko pasiekti bandant ir toliau turėti krepšinį Mažeikiuose. Paskutinį kartą todėl, kad nuo praėjusios savaitės atsistatydinau iš „M Basket“ direktoriaus pareigų ir kartu su dar vienu iš keturių dalininkų, Mažeikių rajono savivaldybės prašymu, pasitraukėme ir iš klubo valdymo struktūros. Mūsų kritika miesto valdžiai dėl per mažo sporto finasavimo rajone buvo išgirsta ir panašu, kad nelabai priimtina. Na, bet toks gyvenimas.
Grįžtant prie 2024/2025 metų sezono ir žaidėjų pardavimo jo metu, galiu paaiškinti paprastai. Prieš sezoną buvo komunikuota su daugybe rėmėjų, buvo gauta nemažai pažadų ir galimai dauguma iš jų būtų buvę įgyvendinti, bet po nesėkmingos sezono pradžios, kiek besikreipiau į tuos potencialius rėmėjus, gaudavau atsakymą, kad mums neįdomu remti pralaiminčią komandą.
Turiu prisiimti atsakomybę, kad per daug pasitikėjau žmonėmis ir galbūt buvau per didelis optimistas, taip pat teko padaryti keletą klaidų komplektuojant komandą. Tikėjausi, kad sezono pradžia bus gera ir įdomi, kad man pavyks įtikinti dvejojančius rėmėjus prisidėti, juolab, kad kai kurie atvirai deklaravo, jog tikrai prisidės. Deja tai neįvyko, todėl norint subalansuoti biudžetą, po pusantro mėnesio derybų su „Turk Telekom“, kurių metu Kay Bruhnke išpirkos sumą pavyko pakelti net du kartus, pardavėme krepšininką.
Po šio sandorio turėjome pinigų užtekti, juolab, kad lapkričio mėnesio susitikimo su Mažeikių rajono savivaldybe metu, kuriame dalyvavome visi keturi klubo savininkai, buvome patikinti, kad 2025 metams gausime šiek tiek mažesnę nei prašėme, bet pakankamą sumą sezono užbaigimui ir naujo sezono pradžiai.
Deja šių metų pradžioje Mažeikių rajono savivaldybei patvirtinus paramą klubui 2025 metams, ši suma buvo toli gražu nuo sumos, aptartos susitikimo metu ir dėl šios priežasties, bei dėl Donato Sabeckio traumos tapus aišku, kad į atkrintamąsias nebepateksime, tai reiškė dar sumažėjusias klubo pajamas dėl LKL prizinio fondo ir kai kurių pagrindinių rėmėjų sutartyse numatytų priedų netekimo, privalėjome atsisakyti dar kelių brangesnių žaidėjų, kad pabaigtume sezoną su kaip galima mažesnėmis skolomis.
Nenorėjome sulaukti Gargždų komandos likimo, todėl darėme viską, kad klubas pabaigtų sezoną ir turėtų bent teorinę galimybę kitais metais dalyvauti NKL, taip išsaugant krepšinį Mažeikių mieste. Sezoną baigėme, skolų turime, bet ne tokių, kurių nebūtų galima grąžinti tęsiant veiklą ir dalyvaujant NKL. Su visais keturiais komandos dalininkais susitarėme, kad dar šią savaitę paremsime klubą ir uždarysime likusias skolas žaidėjams, tad net pasitraukus, savo įsipareigojimus vykdau ir tikiu tolimesne šviesia Mažeikių krepšinio ateitimi.
Dabar jau 100% aišku, kad neturint namų arenos, neturint bent trims metams į priekį patvirtinto savivaldybės rėmimo, Mažeikių klubas negali dalyvauti LKL turnyre, todėl dar nesibaigus sezonui susisiekiau su LKF prezidentu Mindaugu Balčiūnu ir NKL prezidentu, bei aptariau Mažeikių komandos galimybes dalyvauti NKL turnyre.
Teisiškai, tai neįmanoma, nes turnyrą laimėjusi komanda atsisakė kilti į aukštesnį lygį, todėl vietos NKL kaip ir nėra, bet vis tiek pateikėme paraišką NKL ir panašu, kad pavyko pasiekti susitarimą, tiesa vienintelis būdas kuriam pritarė NKL nariai, tai gauti NKL licenciją komerciniu būdu, susimokant komercinį mokestį lygai, kad būtume priimti. Klubas tam pinigų neturi, tad atsisveikinant noriu padėkoti Mažeikių rajono savivaldybei, kuri sutiko skirti reikiamą sumą ir „M Basket“ galės dalyvauti licencijavimo procedūrose siekiant vėl pilnavertiškai grįžti į NKL.
Taigi ačiū visiems, kurie palaikėte, dėkoju ir tiems, kurie peikėte, ketinu ir toliau būti „M Basket“ krepšinio komandos rėmėju, o sėkmės linkiu naujam vadovui Mantui Novikui. Jo laukia nelengvi iššūkiai, kuriuos aš patyriau savo kailiu, tad palaikykime jį visi vardan Mažeikių krepšinio.“