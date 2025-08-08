„Baskonia“ ekipoje strategas iš Italijos pakeitė P. Laso

Po prasto sezono baskų ekipa nusprendė atsisveikinti su P.Laso nepaisant to, jog strategas praėjusią vasarą buvo pasirašė trejų metų sutartį.
Ispaną darbe pakeis italas Paolo Galbiati, kuris treniravo Trento „Dolomiti Energia“ komandą.
„Baskonia“ Eurolygoje iškovojo 14 pergalių, patyrė 20 nesėkmių ir užėmė 14-ąją poziciją, o vietiniame čempionate reguliariajame sezone užėmė 8 -ąją vietą ir pasirodymą baigė ketvirtfinalyje.
P.Galbiati su Trento ekipa Europos taurės A grupėje iškovojo vos 6 pergales iš 18 ir liko priešpaskutinėje, 9-oje vietoje.
Italijos čempionate „Dolomiti Energia“ užėmė 4-ąją ir pasirodymą baigė ketvirtfinalyje, tačiau laimėjo Italijos taurę.