Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Druskininkų komanda išsaugojo dar du senbuvius

2025 m. rugpjūčio 8 d. 18:14
Vietą Nostra.lt–RKL A divizione išsaugojusi Druskininkų „Akvilės“ komanda tęsia pasiruošimą artėjančiam sezonui ir išlaiko dar du praėjusio sezono žaidėjus.
Daugiau nuotraukų (1)
Klubas pratęsė bendradarbiavimą su epizodiškai rungtyniavusiu gynėju Justu Lukšiu bei solidų sezoną sužaidusiu vidurio puolėju Justinu Žirliu.
Praėjusiame sezone Žirlys vidutiniškai pelnydavo po 9,1 taško, atkovodavo 7,7 kamuolio, atlikdavo 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuodavo 14,7 naudingumo balo vidurkį.
2025–2026 m. sezone „Akvilės“ garbę taip pat gins jau anksčiau pristatyti žaidėjai: Darius Kibildis, Steponas Markus, Tomas Rinkevičius, Lukas Bankieta, Domantas Šeškus ir Mantvydas Stašelis.
DruskininkaiRegionų krepšinio lyga (RKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.