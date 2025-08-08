Druskininkų komanda išsaugojo dar du senbuvius

Klubas pratęsė bendradarbiavimą su epizodiškai rungtyniavusiu gynėju Justu Lukšiu bei solidų sezoną sužaidusiu vidurio puolėju Justinu Žirliu.
Praėjusiame sezone Žirlys vidutiniškai pelnydavo po 9,1 taško, atkovodavo 7,7 kamuolio, atlikdavo 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir fiksuodavo 14,7 naudingumo balo vidurkį.
2025–2026 m. sezone „Akvilės“ garbę taip pat gins jau anksčiau pristatyti žaidėjai: Darius Kibildis, Steponas Markus, Tomas Rinkevičius, Lukas Bankieta, Domantas Šeškus ir Mantvydas Stašelis.