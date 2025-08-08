Žinios, kurios šviečia.
SportasKrepšinis

Kandidatų sąrašą trumpinanti Prancūzija atsisakė dviejų NBA žaidėjų paslaugų

2025 m. rugpjūčio 8 d. 22:10
Lrytas.lt
Prancūzijos krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris Fredericas Fauthoux sutrumpino kandidatų sąrašą iki 14 žmonių.
Prancūzijos strategas už darbą padėkojo 3 žaidėjams, iš kurių 2 rungtyniauja NBA.
F.Fauthoux atsisveikino su Ousmane‘u Diengu („Oklahoma City Thunder“), Moussa Diabate („Charlotte Hornets“) ir Franku Ntilikinai (Belgrado „Partizan“).
Kandidatų sąraše liko 14 žaidėjų, o tarp jų ir Kauno „Žalgirio“ žvaigždė Sylvainas Francisco.
Prancūzijos rinktinės kandidatų sąrašas:
Isaia Cordinier, Bilalas Coulibaly, Alexas Sarras, Sylvainas Francisco, Nadiras Hifi, Jaylenas Hoardas, Mamas Jaiteh, Elie Okobo, Matthew Strazelis, Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledonas, Vincent’as Poirier“ Zaccharie Risacheras, Guerschonas Yabusele.
Prancūzija rungtyniaus D grupėje, kurioje susitiks su Belgija, Izraeliu, Slovėnija, Lenkija ir Islandija.
„Eurobasket 2025“ prasidės rugpjūčio 27 dieną.
 
Prancūzijos vyrų krepšinio rinktinėEurobasket 2025

