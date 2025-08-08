Kandidatų sąrašą trumpinanti Prancūzija atsisakė dviejų NBA žaidėjų paslaugų

Prancūzijos strategas už darbą padėkojo 3 žaidėjams, iš kurių 2 rungtyniauja NBA.
F.Fauthoux atsisveikino su Ousmane‘u Diengu („Oklahoma City Thunder“), Moussa Diabate („Charlotte Hornets“) ir Franku Ntilikinai (Belgrado „Partizan“).
Kandidatų sąraše liko 14 žaidėjų, o tarp jų ir Kauno „Žalgirio“ žvaigždė Sylvainas Francisco.
Prancūzijos rinktinės kandidatų sąrašas:
Isaia Cordinier, Bilalas Coulibaly, Alexas Sarras, Sylvainas Francisco, Nadiras Hifi, Jaylenas Hoardas, Mamas Jaiteh, Elie Okobo, Matthew Strazelis, Timothe Luwawu-Cabarrot, Theo Maledonas, Vincent’as Poirier“ Zaccharie Risacheras, Guerschonas Yabusele.
Prancūzija rungtyniaus D grupėje, kurioje susitiks su Belgija, Izraeliu, Slovėnija, Lenkija ir Islandija.
„Eurobasket 2025“ prasidės rugpjūčio 27 dieną.