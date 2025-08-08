Žinios, kurios šviečia.
SportasKrepšinis

L. Dončičių pristabdę lietuvių varžovai Europos čempionate užtikrintai įveikė slovėnus

2025 m. rugpjūčio 8 d. 23:39
Lrytas.lt
Pasaulio čempionai ir Lietuvos varžovai Europos čempionate vokiečiai užtikrinta pergale pradėjo draugiškų rungtynių ciklą.
Vokietijos rinktinė 103:89 (29:26, 24:22, 27:14, 23:27) susitvarkė su Slovėnijos rinktine.
Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai pasirodė po 18 taškų pelnę Franzas Wagneris ir Davidas Krameris.
Isaacas Bonga prie pergalės prisidėjo 15 taškų ir 5 atkovotais kamuoliais.
Slovėnų žvaigždė Luka Dončičius surinko 19 taškų (2/5 dvit., 3/6 trit., 6/13 baud.), 3 sugriebtus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus, 4 klaidas ir 10 naudingumo balų.
Slovėnų kapitonas net ir per draugiškas rungtynes sugebėjo užsidirbti techninę pražangą.
Vokietijos rinktinė Europos čempionate žais B grupėje kartu su Lietuvos, Suomijos, Juodkalnijos, Didžiosios Britanijos ir Švedijos rinktinėmis.
„Eurobasket 2025“ prasidės rugpjūčio 27 dieną.
 
Slovėnijos vyrų krepšinio rinktinėVokietijos vyrų krepšinio rinktinėLuka Dončičius
