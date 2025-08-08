Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Lažybos skandina NBA žvaigždę – išmestas iš nuomojamo buto, visos skolos siekia 8 mln. dolerių

2025 m. rugpjūčio 8 d. 12:32
Problemos ir toliau skandina dabar jau buvusią „Detroit Pistons“ žvaigždę Maliką Beasley – prieš dieną jis iškeldintas iš buto už nesumokėtą nuomą.
Prieš du mėnesius M.Beasley buvo paduotas į teismą už tai, kad nemokėjo nuomos už istoriniame daugiabučių komplekse „The Stott“ esantį butą.
28 metų krepšininkas šiais metais jau du kartus buvo paduotas į teismą dėl nesumokėtos nuomos – iš viso žaidėjas nesumokėjo 21 500 JAV dolerių.
M.Beasley net nebandė padengti antrojo ieškinio – 7 355 dolerių – skolos, todėl ketvirtadienį buvo iškeldintas iš savo buto Detroito centre.
Tai ne vienintelė finansinė problema, su kuria susiduria M.Beasley. Jį taip pat į teismą padavė jo buvusi agentūra dėl tariamai neapmokėto kontrakto sudarymo mokesčio, taip pat pasirodė pranešimų, kad jo odontologas dėl neapmokėtų sąskaitų taip pat žada kreiptis į teismą.
Neoficialiai aiškinama, kad visos NBA žvaigždės skolos siekia 8 mln. dolerių.
Krepšininko finansinę padėtį apsunkina tai, kad M.Beasley atžvilgiu vis dar vyksta aktyvus federalinis tyrimas dėl įtariamos lošimų veiklos, susijusios su NBA rungtynėmis.
Jam nebuvo pateikti kaltinimai dėl nusikaltimo lažybų ir sutartų mačų sferoje, tačiau tyrimas daro didelę įtaką jo karjeros ateičiai.
Derybos dėl trejų metų 42 mln. JAV dolerių vertės sutarties su „Pistons“ įstrigo, kai tyrimo detalės tapo viešos, todėl M.Beasley laisvojo agento statusas lieka komplikuotas.
Praėjusiame sezone žaidėjas Detroite gavo 6 mln. dolerių algą.
M.Beasley aikštėje sužaidė sėkmingą praėjusį sezoną, vidutiniškai pelnydamas po 16,3 taško per rungtynes ir pataikydamas 41,6 proc. tritaškių.
