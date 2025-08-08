Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
SportasKrepšinis

Lietuvos 16-mečiai debiutiniame Europos čempionato mače nušluostė estams nosį

2025 m. rugpjūčio 8 d. 14:46
Lrytas.lt
Transliacija
Sakartvele penktadienį startavo 16-mečių Europos vaikinų čempionatas, o jį pergale pradėjo Lietuvos rinktinė, kuri debiutinėse A grupės rungtynėse 85:65 (22:13, 21:13, 21:15, 21:24) susitvarkė su Estija.
Daugiau nuotraukų (4)
A grupėje be Lietuvos ir Estijos taip pat varžosi Turkija bei Izraelis. Į aštuntfinalį pateks visos keturios komandos.
Jau po dviejų kėlinių lietuviai turėjo solidžią persvarą – 43:26 ir tik didino persvarą. Trečiame kėlinyje Lietuva pirmavo 50:31, o po to ir 64:41.
Ketvirtajame kėlinyje Estijai buvo pavykę priartėti iki 12 taškų – 58:70, tačiau Lietuva apramino aistras vėl nutolusi 74:58.
Lietuva: Gabrielius Buivydas 17 (6/11 dvit., 5 kld.), Kristupas Sabeckas 14 (8/10 baud., 6 rez. perd.,), Jokūbas Kukta 12, Simas Raščius 8.
Estija: Hugo Tirsas 11, Robertas Kanguras 10 (1/9 trit.), Danielis Kaljula ir Ruudi Talviste po 9.
Europos vaikinų (U-16) krepšinio čempionatasLietuvos vaikinų (U-16) krepšinio rinktinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.