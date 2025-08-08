Lietuvos 16-mečiai debiutiniame Europos čempionato mače nušluostė estams nosį

A grupėje be Lietuvos ir Estijos taip pat varžosi Turkija bei Izraelis. Į aštuntfinalį pateks visos keturios komandos.
Jau po dviejų kėlinių lietuviai turėjo solidžią persvarą – 43:26 ir tik didino persvarą. Trečiame kėlinyje Lietuva pirmavo 50:31, o po to ir 64:41.
Ketvirtajame kėlinyje Estijai buvo pavykę priartėti iki 12 taškų – 58:70, tačiau Lietuva apramino aistras vėl nutolusi 74:58.
Lietuva: Gabrielius Buivydas 17 (6/11 dvit., 5 kld.), Kristupas Sabeckas 14 (8/10 baud., 6 rez. perd.,), Jokūbas Kukta 12, Simas Raščius 8.
Estija: Hugo Tirsas 11, Robertas Kanguras 10 (1/9 trit.), Danielis Kaljula ir Ruudi Talviste po 9.