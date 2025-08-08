Netikėtas legendinio S. Jasaičio sprendimas – karjeros pabaiga atidedama

S.Jasaitis šioje ekipoje žaidė jau kelis sezonus, tačiau šiemet planavo pakabinti sportbačius ant vinies ir prisijungti prie LKL Mažeikių „M Basket“ ekipos trenerių štabo. Tačiau Italijos ekipos siūlymas sujaukė visus planus.
„Nieko naujo nepasakysiu – myliu šį miestą ir šį klubą, – klubo pranešime cituojamas S. Jasaitis. – Esu labai laimingas, jog galiu padėti komandai siekti jos tikslų. Noriu baigti savo karjerą būtent čia – stebint daugeliui savo artimų draugų“.
201 cm ūgio puolėjas praėjusį sezoną su komanda varžėsi trečiojoje Italijos lygoje. Jis per 29 minutes pelnė po 13,5 taško, atsikovojo po 7,2 kamuolio, atliko po 1,8 perdavimo ir rinko po 16,2 naudingumo balo.