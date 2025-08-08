Pasakiškas Lietuvos merginų žygis tęsiasi: 20-metės pateko į Europos čempionato pusfinalį ir kovos dėl medalių

Didžiausia lietuvių persvara ketvirtajame kėlinyje siekė net 36 taškus (90:54).
Penktadienis U20 Europos čempionate – poilsio diena, pusfinaliai vyks šeštadienį, o finalai – sekmadienį.
Pusfinalyje Lietuvos rinktinė šeštadienį nuo 20 val. kovos su Švedija, kuri ketvirtfinalyje 77:76 nugalėjo Belgiją.
Kitame pusfinalyje susitiks Ispanijos ir Italijos krepšininkės.
Lietuvės ketvirtfinalį su islandėmis pradėjo atsilikdamos 2:7, tačiau tuomet šovė į priekį ir po pirmojo kėlinio jau pačios buvo priekyje – 26:15.
Antrajame kėlinyje lietuvės nemažino apsukų ir padidino savo pranašumą iki 40:26.
Su dideliu pasitikėjimu rungtyniavusios E. Ženevičiaus treniruojamos lietuvės išlaikė solidų pranašumą ir komandos pasitarti į rūbines išėjo mūsiškėms pirmaujant 51:37.
Per pirmuosius du kėlinius Rosita Rusovičiūtė pataikė 3 tritaškius iš 4 ir pelnė 15 taškų.
Jau pirmoje trečiojo kėlinio atakoje tritaškį smeigė Eglė Kisarauskaitė, Danielė Paunksnytė pridėjo dvitaškį ir lietuvės įgavo naują rekordinį pranašumą (56:37).
Įpusėjus kėliniui lietuvės pirmavo 64:42, o trečiojo kėlinio pabaigoje Gustės Dziatkauskaitės tritaškis padidino skirtumą iki 83:50.
Trečiąjį kėlinį lietuvės laimėjo net 32:13, todėl ketvirtajame kėlinyje mūsiškėms beliko ramiai užbaigti sėkmingai pradėtus darbus ir atsiimti pelnytą bilietą į pusfinalį.
Priminsime, kad lietuvės čempionatą pradėjo dviem pralaimėjimais, kai nusileido belgėms ir ispanėms. Tuomet mūsiškės paskutinėse grupės rungtynėse dramatiškai nugalėjo Izraelį, o aštuntfinalyje įrodė pranašumą prieš Slovėniją.
Lietuvos jaunimo rinktinė: Sintija Aukštikalnytė 24 (8 atk. kam. 6 rez. perd., 23 n. b.), Rosita Rusovičiūtė 17, Gustė Dziatkauskaitė 14, Victoria Matulevičius 13, Miglė Kisarauskaitė 10, Danielė Paunksnytė 7. Eglė Kisarauskaitė 5, Urtė Ratavičiūtė 4, Gabija Strolytė 2.
Islandijos jaunimo rinktinė: Kolbrun Armannsdottir 18, Jana Falsdottir 13, Emma Hakonardottir 10, Dzana Crnac 10.